Prezident zatím nepověřil Babiše sestavením vlády
Prezident Petr Pavel v neděli ještě nepověřil předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše sestavením vlády, podle bývalého premiéra by to nyní bylo předčasné, jak řekl po jednání na Pražském hradě. Hlava státu postupně v neděli a v pondělí přijme šéfy všech stran, které se v pátečních a sobotních volbách dostaly do Poslanecké sněmovny.
Babiš informoval prezidenta o sobotním jednání o možné povolební spolupráci s Motoristy sobě a hnutím SPD. Hovořili také o fungování v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO). „Chodí soustavně negativní informace do zahraničí, což si myslím, že není spravedlivé. Už jsem byl premiérem, naše orientace byla jasná," podotkl.
Jednání s Motoristy a SPD označil za úvodní a za pozitivní. Hnutí ANO podle něj také bude jednat o své pozici ve sněmovně a ve vládě. „Povedu jednání, dostal jsem pověření od hnutí. Uděláme vše pro to, aby vláda vznikla a aby hlavně plnila program," poznamenal Babiš. ANO, SPD a Motoristé dohromady získali 108 mandátů.
Pražský lídr Motoristů Boris Štastný řekl, že schůzka s Babišem byla zdvořilostní. Vedení strany se po sobotním volebním úspěchu teprve sejde, stejně zatím není stanoven termín jednání klubu. Prezident s návštěvou předsedy Motoristů Petrem Macinkou počítá v pondělí.
Hnutí ANO vyhrálo volby se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů. Druhá byla koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 23,36 procenta hlasů před hnutím STAN s 11,23 procenta hlasů. Piráti se Zelenými obdrželi 8,97 procenta hlasů, SPD s Trikolorou, Svobodnými a PRO 7,78 procenta a strana Motoristé sobě 6,77 procenta hlasů. čtk