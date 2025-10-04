Ze sněmovních uskupení utratilo za jeden hlas nejvíc SPD a nejméně ANO
Z uskupení, která se dostala po letošních volbách do Sněmovny, utratí nejvíce peněz za hlas jednoho voliče podle výpočtu ČTK z dostupných odhadů nákladů na kampaně a předběžných volebních výsledků hnutí SPD. Následují je Piráti, hnutí STAN, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Motoristé sobě. Nejlevněji přijde jeden voličský hlas hnutí ANO.
Hnutí SPD dá za jeden hlas až 160 korun a Piráti přibližně 133 korun. Hnutí STAN vydá za každý hlas zhruba 95 korun, koalice Spolu až 68 korun a Motoristé sobě přibližně 58 korun. Hnutí ANO pořídí voličský hlas za asi 46 korun.
Jeden poslanec bude podle stejného výpočtového postupu stát SPD až zhruba 4,6 milionu korun, Piráty kolem 3,7 milionu korun a Starosty asi 2,7 milionu korun. Koalici Spolu vyjde každý zástupce ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v dolní komoře na až zhruba 1,73 milionu korun a Motoristy sobě na přibližně 1,7 milionu korun. Hnutí ANO obrazně zaplatí za jednoho poslance až asi 1,13 milionu korun.
Státní příspěvek na úhradu volebních nákladů 100 korun za hlas pravděpodobně pokryje výdaje na kampaně hnutí ANO, koalici Spolu, hnutí STAN a Motoristům sobě. ANO a Spolu dokonce dostanou na tomto příspěvku o desítky milionů korun víc, než na volební propagaci utratí. Ve výraznějším plusu by měli být i Motoristé sobě. čtk