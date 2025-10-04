Podnikatelské svazy od vlády ANO čekají méně byrokracie a předvídatelnost
Podnikatelské svazy od nové vlády vzešlé z parlamentních voleb pod vedením ANO očekávají méně byrokracie, předvídatelné podnikatelské prostředí, podporu exportu nebo pokračování investic do infrastruktury. Jejich zástupci ocenili, že voliči většinově odmítli komunistickou ideologii. Očekávání podnikatelského sektoru zůstávají podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje stejná.
„Potřebujeme stabilní a předvídatelné prostředí, jasnou vizi a vládu, která bude přijímat rozhodnutí podporující průmysl a podnikání. Volby skončily, ale teď je čas přejít od slov k činům. Úkolem nás všech, byznysu i politiků, je nyní zajistit, aby klíčové priority pro ekonomiku byly jasně ukotveny v programovém prohlášení nové vlády," řekl Rafaj. „Potřebujeme méně byrokracie, více předvídatelnosti, podpořit export, investovat do infrastruktury a posílit roli Česka jako silného partnera v evropském společenství a NATO," dodal.
„Věřím, že nejen hnutí ANO, které bude pověřeno sestavením nové vlády, ale i další strany, které se do Poslanecké sněmovny probojovaly, budou brát vážně svou podporu podnikatelům, kterou ve volební kampani deklarovaly," řekl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček. „Strategické investice do energetiky, dopravní infrastruktury a do bydlení se musí stát motorem hospodářského růstu. Stejně tak ale potřebujeme zmodernizovat naše školství, investovat do vědy, výzkumu a inovací a rozhýbat trh práce," doplnil.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR považuje za klíčové, aby nová vláda jednoznačně potvrdila ukotvení Česka v Evropské unii a v NATO a nezpochybňovala fungování právního státu. „Dlouho neřešených problémů má Česko hodně, a proto považujeme za důležité, aby stabilní vláda restartu Česka vznikla co nejdříve. Oceňujeme, že Češi odmítli proruskou komunistickou ideologii, která by naši zemi ohrožovala bezpečnostně i ekonomicky. Vnímáme to jako široký souhlas voličů s tím, že je potřeba Česko reformovat a modernizovat," řekl prezident svazu Tomáš Prouza.
Úkoly pro novou vládu jsou podle Prouzy jasné. Patří mezi ně zásadní škrty v byrokracii, která dusí ekonomiku, včetně omezování konkurence a evropského trhu. Dále otevření pracovního trhu, reforma zdravotnictví a potřeba zesílit působení nové vlády v evropských strukturách. Nová vláda by měla podle něj najít odvahu prosazovat férovou konkurenci na trhu a nebát se zasáhnout proti nekalým praktikám čínských e-shopů nebo nadnárodních potravinářských koncernů.
Vítězství ANO může podle ředitele České asociace umělé inteligence Lukáše Benzla znamenat větší tlak na centralizaci digitalizačních projektů státu. „Pro oblast umělé inteligence to bude příležitost i výzva, pokud vláda dá AI skutečnou prioritu, může Česká republika zrychlit v evropském srovnání. Zásadní bude, zda se podaří nastavit stabilní financování výzkumu a praktické využití AI ve veřejné správě," podotkl.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků požaduje od jakékoli budoucí vlády stabilitu, čitelnost a jednoduchost podnikatelského prostředí. „Zejména ve světle bobtnajících požadavků a byrokracie přenášené na firmy a podnikatele, což zásadně nemění ani občasné vstřícné kroky či legislativní úpravy. Rádi se budeme mýlit, ale obáváme se, že tento generální trend bude nadále pokračovat bez ohledu na to, kdo konkrétně bude této zemi vládnout," uvedl předseda představenstva asociace Josef Jaroš.