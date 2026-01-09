Macinka: Návštěvou Ukrajiny chtěla nová česká vláda vyslat signál
Návštěvou Ukrajiny chtěla nová česká vláda vyslat signál, že je pro ni důležité se s ukrajinskou stranou bavit a navázat co nejrychleji kontakty, řekl v pátek v Kyjevě na tiskové konferenci po jednání se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou český ministr zahraničí Petr Macinka. Ukrajinská strana podle českého ministra udělala v jednáních o ukončení bojů velké ústupky a ukázala, že jí jde skutečně o mír a o konec války. Teď je to na ruské straně, dodal český šéf diplomacie. Rusko Ukrajinu vojensky napadlo v únoru 2022, země se od té doby se západní podporou brání.
Je dobře, že se podařilo najít kompromis a konsensus, který zajistí pokračování muniční iniciativy, míní Macinka. "Jsem rád, že jsem mohl být jakýmsi poslem, i když jenom symbolickým, dobrých zpráv, co se týče pokračování muniční iniciativy, která víme že je nesmírně důležitá pro Ukrajinu," řekl v Kyjevě.
Premiér Andrej Babiš tento týden po dohodě s koaličními partnery oznámil, že ČR muniční iniciativu rušit nebude, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů. Na muniční iniciativě Česko spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem, ale i dalšími zeměmi. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování. Loni Ukrajina prostřednictvím iniciativy získala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů.
Sybiha na tiskové konferenci řekl, že Ukrajina vítá pokračování muniční iniciativy v režimu, jaký je přijatelný a výhodný pro ČR. Dnešní návštěva nového šéfa české diplomacie podle něj vyjadřuje solidaritu a ochotu pomoci. Sybiha je přesvědčen, že česká a ukrajinská vláda dokáží zachovat pozitivní dynamiku vzájemných vztahů.
Od Sybihy se Macinka dozvěděl některé podrobnosti o mírovém procesu či vyjednávání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. "Určitě je vidět, že Ukrajina má velký zájem o mír. Já oceňuji, když to sleduji osobně, velké ústupky, které v tom mírovém jednání byla Ukrajina ochotna učinit, takže teď je čas na ústupky na ruské straně," řekl.
Pevně prý věří, že brzy se na návštěvy Ukrajiny bude opět cestovat letadlem, protože bude bezpečnou zemí. Do ukrajinské metropole dnes český ministr přijel z Polska vlakem, cesta byla o několik hodin zdržena kvůli rozsáhlému nočnímu ruskému útoku na Kyjev i další části napadené země.
"Jsme si plně vědomi situace na ukrajinském bojišti a zároveň také vnímáme, že ČR je útočištěm velkého množství ukrajinských občanů," podotkl také Macinka. Tyto důvody podle něj hovoří pro ještě silnější a intenzivnější diplomatickou výměnu, spolupráci a diskusi.