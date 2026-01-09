Při íránských protestech zemřelo již 62 lidí, Chameneí odmítá ustoupit
Počet zabitých při protestech v Íránu vzrostl podle lidskoprávních aktivistů na 62 lidí. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk vyzval k neprodlenému nezávislému vyšetření potlačování protestů. Íránské útoky na demonstranty ve společném prohlášení odsoudili lídři Francie, Británie a Německa.
Protivládní demonstrace v Íránu nabírají na síle již téměř dva týdny a podle organizace Human Rights Activists News Agency sídlící v USA při nich zemřelo již 62 lidí a 2300 bylo zatčeno. Ve čtvrtek přitom aktivisté sbírající informace od sítě spolupracovníků po celém Íránu hovořili o 45 mrtvých. Kvůli vládou způsobeným výpadkům internetu a telefonního signálu jsou informace o protestech a počtech účastníků omezené.
Záběry, které zveřejnila státní televize ukazují hořící vozidla, zastávky hromadné dopravy a banky. Videa na sociálních sítích zachytily pochody davů lidí napříč Teheránem. Na jednom z nich dav volá po smrti diktátora, na dalších protestující vyjadřují podporu monarchii, která v zemi vládla před revolucí v roce 1979.
Íránská státní média v předchozích dnech o protestech nereferovala, v pátek však nazvala demonstranty "teroristickými agenty" USA a Izraele. Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v krátkém projevu odvysílaném státní televizí silně kritizoval Spojené státy. "Írán zůstává neochvějný a ani o píď se neodchýlí od svých zásad a nebude se podřizovat cizím zemím. Naléhavě vyzývám amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se soustředil na problémy své vlastní země," řekl duchovní vůdce Íránu.
Trump opakovaně pohrozil íránskému režimu, že v případě zabíjení demonstrantů USA tvrdě zasáhnou, a někteří komentátoři usoudili, že to až dosud přimělo íránské vůdce k poměrně nejednoznačné reakci. Chameneího slova mohou předznamenat přitvrzení. Teheránský prokurátor pohrozil protestujícím, že lidé ničící veřejný majetek, podílející se na sabotážích či střetech s pořádkovými silami budou čelit trestu smrti.
"Íránské orgány mají povinnost chránit své občany a musí umožnit svobodu projevu a pokojného shromažďování bez obav z odvetných opatření," uvedli ve společném prohlášení francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a britský premiér Keir Starmer.
Ze začátku poklidné protesty proti ekonomické situaci v zemi nabyly výrazně politického rázu, lidé v ulicích volají po svržení Chameneího a dožadují se návratu Rezy Pahlavího, syna posledního íránského šáha a bývalého korunního prince žijícího v exilu. Právě jeho výzvy ke čtvrtečním a dnešním protestům podle pozorovatelů mobilizovaly dlouho nevídané množství lidí.