Brusel zvažuje, že zařadí WhatsApp mezi platformy podléhající větší regulaci
Evropská komise zvažuje, že zařadí komunikační službu WhatsApp americké společnosti Meta mezi velké internetové platformy, které podléhají přísnější regulaci podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA).
Firmy s více než 45 miliony uživatelů jsou podle DSA považovány za velmi velké on-line platformy (Very Large Online Platforms; VLOP) a podléhají přísnějším pravidlům EU pro internetový obsah. Pravidla po provozovatelích těchto platforem vyžadují, aby se více snažili bojovat proti nelegálnímu a škodlivému obsahu a také proti padělaným výrobkům nabízeným na svých platformách.
Komise podle mluvčího EK Thomase Regniera zvažuje zařazení služby WhatsApp do této kategorie, neboť platforma loni v únoru zveřejnila údaj o počtu uživatelů přesahující stanovenou hranici. Komise nyní posuzuje, zda služba WhatsApp spadá pod nařízení DSA.
"Cílem komise je přezkoumat, co jsou vlastně soukromé zprávy, které do působnosti DSA nespadají, a co jsou otevřené kanály, které fungují spíše jako platformy sociálních médií. Ty do působnosti DSA spadají," uvedl Regnier.
Společnost Meta Platforms provozuje kromě komunikační služby WhatsApp také například populární sociální sítě Facebook a Instagram. Ty EK mezi velké internetové platformy podléhající přísnější regulaci zařadila už dříve.