STAN bude v opozici, podporu vlády ANO vylučujeme, řekl Rakušan
Starostové a nezávislí budou v budoucí sněmovně v opozici, řekl předseda hnutí Vít Rakušan. Předvolební ambice se podle něj nepodařilo naplnit. Opoziční roli chce hrát hnutí co nejdůstojněji, k témuž Rakušan vyzval koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty. Chce rovněž ukázat, že hlasy pro hnutí měly smysl. Nechystá se kvůli výsledku voleb rezignovat na funkci předsedy STAN.
„Jsme připraveni jako třetí nejsilnější subjekt v zemi na důslednou opoziční práci. Nebudeme obstruovat předávání moci po volbách,“ řekl Rakušan. STAN podle něj bude tvrdou a kontrolující opozicí, která bude ctít hodnoty.
Možnou podporu vlády vítězného hnutí ANO Rakušan vyloučil. Upozornil na to, že ANO bude mít společně s SPD a s Motoristy sobě ve sněmovně většinu. „Pokud tahle koalice existuje, tak kdo by šel do spolupráce (s ANO), tak by byl jen obcházen, zesměšnil sám sebe a zpronevěřil se vlastním voličům,“ řekl Rakušan.
Volební výsledek STAN podle něj není brilantní. Hnutí ale skončilo nad dříve vytyčenou hranicí neúspěchu, kterou bylo deset procent. Proto se Rakušan nechystá rezignovat na předsednickou funkci.
STAN skončil ve volbách na třetím místě za vítězným hnutím ANO a Spolu. Podle neúplných výsledků hnutí získalo 11,2 procenta hlasů. čtk