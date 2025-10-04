Šéf pirátských poslanců Michálek mandát neobhájil
Piráti si budou muset podle propočtu ČTK najít nového předsedu poslanecké frakce. Její dosavadní šéf Jakub Michálek poslanecký mandát z posledního místa pražské kandidátky neobhájil. Získal sice pátý nejvyšší počet preferenčních hlasů, Piráti ale získali v dnes ukončených sněmovních volbách pouze čtyři poslance v hlavním městě. Michálek už v červnu oznámil, že se na konec kandidátní listiny nechal napsat záměrně pouze kvůli podpoře Pirátů, neboť chce po desetiletém působení v politice změnu.
Z pětice krajských hejtmanů ANO, kteří byli v končícím volebním období zároveň poslanci a všichni se ucházeli o místo ve sněmovně z posledních míst kandidátek, naopak obhájili mandát v dolní parlamentní komoře tři. Ústecký Richard Brabec a olomoucký Ladislav Okleštěk se posunuli díky přednostním hlasům na první místa, plzeňský Kamal Farhan na druhé místo. Ze sněmovny naopak vypadli moravskoslezský hejtman Josef Bělica a Martin Kukla z Vysočiny.
Místo v dolní parlamentní komoře neobhájil ani bývalý krátkodobý ministr školství Vladimír Balaš (STAN) nebo členové předchozích vlád se zastoupením sociálních demokratů v čele s Jiřím Paroubkem. Litovat z nich toho nemusí někdejší ministr kultury Antonín Staněk, neboť nastoupí po novém českém poslanci a lídrovi strany Motoristé sobě Filipu Turkovi na jeho lépe honorované místo v Evropském parlamentu.
Z kandidátů SPD se do sněmovny nedostali ústavní právník Zdeněk Koudelka (za Trikoloru), který zůstal na prvním nepostupovém místě v Jihomoravském kraji, nebo bývalý olympijský vítěz ve střelbě Jan Kůrka, který zůstane pouze plzeňským zastupitelem. V poli poražených neparlamentních stran a hnutí zůstali opakovaně například někdejší europoslanci Jana Bobošíková a Hynek Blaško, někdejší poslankyně Marta Semelová či bývalý poslanec a předseda své republikánské strany Miroslav Sládek. čtk