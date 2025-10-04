Nejvíc preferenčních hlasů posbírali Babiš, Lipavský a Schillerová
Nejvíc preferenčních hlasů v letošních sněmovních volbách dostal předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš, lídr kandidátky v Moravskoslezském kraji. Jeho jméno na kandidátce zakroužkovalo po sečtení údajů z 99,9 procenta okrsků přes 72 000 voličů. Druhý nejvyšší počet přednostních hlasů získal v Praze kandidující ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr., kandidoval za Spolu). Preferenční hlas mu dalo přes 62 600 lidí, což ho v konečném výsledku posunulo ze třetího místa na kandidátce na první pozici.
Vysoký počet preferenčních hlasů posbírali také lídři ANO a koalice Spolu v Jihomoravském kraji. Lídryně a krajská předsedkyně Schillerová jich dostala zhruba 39 400, předseda ODS a dosavadní premiér Petr Fiala posbíral téměř 37 000 přednostních hlasů. Přes 34 00 preferenčních hlasů dostal středočeský lídr koalice Spolu a ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Zhruba 33 300 preferenčních hlasů obdržela dvojka kandidátky ANO v Moravskoslezském kraji Aleš Juchelka. Zhruba o 900 méně dostala pražská dvojka na kandidátce Pirátů, poslankyně Olga Richterová. Z druhé pozice na kandidátní listině se díky tomu dostala na první. Přibližně 30 200 kroužků získala pražská lídryně Spolu a ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Díky preferenčním hlasům se může politik posunout i o více než jednu pozici vzhůru. Největší skok v těchto sněmovních volbách předvedli ústecký hejtman Richard Brabec (ANO) a starosta České Kamenice na Děčínsku Jan Papajanovský (STAN). Oba kandidovali z 26. pozice a nakonec se dostali do čela. O 22 příček nahoru se díky preferenčním hlasům dostal olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
Nejvyšší podíl přednostních hlasů v letošních sněmovních volbách dostal dosavadní europoslanec Filip Turek, který vedl středočeskou kandidátku Motoristů sobě. Zakroužkovalo ho více než 34,5 procenta voličů, kteří dali Motoristům ve Středočeském kraji svůj hlas. Druhý nejvyšší podíl, 32,6 procenta, obdržela lídryně hnutí Stačilo! a předsedkyně komunistů Kateřina Konečná. Její hnutí se ale do sněmovny nedostalo. Třetí nejvyšší podíl přednostních hlasů dostala zmíněná pirátská poslankyně Richterová, v Praze ji zakroužkovalo přes 30 procent voličů Pirátů. čtk