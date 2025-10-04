Farský: Věřím, že Babišovy předvolební sliby ohledně zastavení pomoci Ukrajině se nakonec nenaplní
„Bude to asi docela show, protože to je vlastně patriotická vláda,“ hodnotí pro Respekt výsledek voleb europoslanec za STAN Jan Farský. Naráží tím na to, že hnutí ANO i Motoristé sedí v Evropském parlamentu ve frakci Patrioti pro Evropu, která je silně euroskeptická.
Obává se tak, že výsledek oslabí pozici Česka v Evropě, ale jedním dechem dodává, že Andrej Babiš je ve svých názorech velmi pružný, a je proto možné, že nakonec tak kritický k Unii nebude. I proto doufá, že se nakonec nenaplní vše, čím pravděpodobné budoucí vládnoucí strany v předvolební kampani hrozily, zvlášť v otázce další podpory Ukrajiny. „Věřím, že se vrátí nějaká racionalita, která nepoškodí tuto zemi,“ dodává. dp