Hejtman Kuba si myslí, že koalice Spolu není stavěná pro opozici
Koalice Spolu není podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) stavěná pro opozici, v níž po sněmovních volbách skončí. Strany se podle něj ve Spolu teď musejí rozhodnout, zda v koalici Spolu pokračovat. „Můj názor je takový, že koalice Spolu je projekt konstruovaný na vítězství ve volbách, což se podařilo před čtyřmi roky. V opozici nemá toto spojení moc velký smysl, každá strana si spíš bude hájit své zájmy. Výsledek ve volbách je výzvou pro vedení všech stran, aby se zamyslely nad tím, zda v tomto modelu pokračovat,“ uvedl jihočeský hejtman.
Zopakoval, že je dlouhodobým kritikem Spolu. Podle něj by ODS měla cílit na vítězství ve volbách jako samostatná strana s ambicí usilovat o podporu kolem 30 procent. „Je férové poblahopřát vítězi. ANO přesvědčilo více než třetinu voličů, kterým se asi zdá, že jim nabízí lepší řešení současné situace. Pozitivně vidím hlavně volební účast, která se blíží k 70 procentům. Je vidět, že lidem na volbách záleží. Také mě těší, že voliče moc neoslovovaly strany a hnutí, které navrhovaly opuštění EU a NATO,“ řekl Kuba.
Dodal, že vládě se nepodařilo lidi přesvědčit, že řeší jejich každodenní problémy. Podle něj se ve výsledku mimo jiné projevil fakt, že voliči v republice jsou rozděleni na dva tábory, mezi nimiž je hluboký příkop. „Přitom když mluvím s Jihočechy, tak situace zdaleka tak polarizovaná není. Většinu lidí trápí stejné problémy bez ohledu na jejich volební preference. Jako řešení vidím to, aby politici nebyli tolik konfrontační,“ uvedl Kuba.