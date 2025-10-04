ANO drtivě vítězilo v okresech s vysokou nezaměstnaností
Výrazné vítězství hnutí ANO ve třech strukturálně postižených regionech Česka, v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je také odrazem míry nezaměstnanosti. V okresech těchto krajů s vysokým procentem nezaměstnaných hnutí získávalo největší podporu voličů, uvedl sociální geograf a prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity Ondřej Slach.
V okrese Karviná, kde je nejvyšší nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji, podpořila hnutí ANO více než polovina voličů. Podíl nezaměstnaných tam v srpnu činil 9,3 procenta, zatímco republikový průměr byl 4,5 procenta. Například v okresech Praha-východ a Praha-západ to bylo 1,7 procenta. Oproti tomu například na Novojičínsku, které patří v kraji mezi okresy s nižší mírou nezaměstnanosti, dostalo ANO zhruba 39 procent hlasů.
„Je potřeba říct, že tyto volby byly do jisté míry jako referendum o stávající vládě. V případě těchto (strukturálně postižených) regionů je vidět, že ta spokojenost dlouhodobě není,“ uvedl Slach. Tento fakt pomohl navýšit počet hlasů pro hnutí ANO.
„Tento post byl, že tato vláda není úplně vstřícná vůči těmto regionům a tohle je nějaký výsledek,“ řekl Slach. Podle jeho názoru u voličů zafungovalo to, že je hnutí přesvědčilo, že bude více než jiné strany brát na zřetel potřeby těchto krajů. Překvapivé podle něj ale je, že hnutí ANO dokázalo „vysát“ hlasy SPD, které oproti průměru uspělo hůře než v minulosti.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš stál v čele kandidátky v lidnatém Moravskoslezském kraji a od počátku roku tam vedl intenzivní kampaň. Pravidelně objížděl menší obce se stovkami obyvatel a na mítincích opakovaně zdůrazňoval, že jsou pro něj hlasy moravskoslezských obyvatel důležité, a naléhal, aby přišli k volbám. čtk