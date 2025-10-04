Koalice Spolu má podle premiéra Fialy nadále smysl
Koalice Spolu složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 má podle premiéra Petra Fialy (ODS) dál smysl. O dalším vývoji rozhodnou grémia jednotlivých stran. Koalice skončila v letošních sněmovních volbách na druhém místě za ANO, výsledky neumožní opakování kabinetu se Starosty a nezávislými (STAN) a Piráty.
„Věřil jsem a věřím tomuto projektu. Myslím, že má smysl, i když musíme přemýšlet nad jeho podobou," uvedl Fiala. Zdůraznil však, že jde o jeho osobní odpověď. „Jestli má smysl pro všechny zúčastněné, to ukáže vývoj a debaty v našich stranách a mezi našimi stranami v příštích měsících," doplnil.
Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pokládá debatu nad otázkou o pokračování Spolu za předčasnou. „Je ale logická a je smysluplné, abychom se o tom bavili na našich vedeních. Myslím, že koalice Spolu opakovaně ukázala, že to není projekt pro jedny volby," uvedla. Zmínila příští rok a volby do Senátu, který nyní podle ní nabude na významu.
Pekarová Adamová prohlásila, že výsledek TOP 09 odpovídá celkovému výsledku Spolu. „Všechny tři strany mají méně mandátů. Určitě bychom byli spokojenější s vyšším počtem poslanců, ale budeme za hodnoty, na nichž stojíme, bojovat dál," uvedla.
Projekt Spolu má podle šéfa KDU-ČSL Marka Výborného kořeny už v roce 2019 a opakovaně se osvědčil u mnoha typů voleb. „Je logické, že v příštích dnech se na interních grémiích o tom budeme radit a budeme to diskutovat. Za sebe můžu říct, že cílem je silná KDU-ČSL v rámci silné koalice Spolu," uvedl. čtk