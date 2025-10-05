Pavel: Možnosti řešení střetu zájmů, které navrhuje Babiš, jsou v souladu se zákonem
Možnosti řešení střetu zájmů, které předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš prezidentovi navrhl, jsou podle Petra Pavla skutečně cestou k tomu, aby dostál znění zákona. Babiš při nedělním jednání s hlavou státu na Pražském hradě potvrdil, že pokud by byl pověřen sestavením vlády, vyřeší záležitost v souladu s legislativou.
Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví holdingu Agrofert, byl premiérem. S Pavlem o věci hovořil v pondělí a nyní znovu. Expremiér opakovaně deklaroval, že pokud by měl být jmenován předsedou vlády, prokáže, že učinil takové kroky, aby vše uvedl do souladu s evropským i českým právem.
„Andrej Babiš potvrdil to, co řekl včera před všemi našimi občany veřejně, a sice, že v případě, že bude pověřen sestavením vlády a bude jmenován, tak vyřeší střet zájmů v souladu se zákonem," řekl Pavel na tiskové konferenci. „Možností je několik, některé mi i ukázal. Zatím je nebudu komentovat, dokud to nebude aktuální. Ale možnosti, které navrhl, tak všechny jsou skutečně cestou k tomu, aby dostál liteře zákona," dodal prezident.
Vítězné hnutí ANO v sobotu zahájilo jednání s SPD a Motoristy sobě o možné povolební spolupráci. Usiluje o jednobarevnou vládu s podporou, nicméně další dvě hnutí mají zájem v kabinetu usednout.
Kromě expremiéra Pavel v neděli přijal předsedu ODS a předsedu vlády Petra Fialu, lidoveckého šéfa Marka Výborného, předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou a šéfa hnutí STAN Víta Rakušana. V pondělí budou konzultace pokračovat s předsedy Pirátů, SPD a Motoristů. Vítěze voleb, hnutí ANO, Pavel zatím jednáním o sestavení vlády nepověřil. Považoval by to za předčasné, s čímž souhlasil i Babiš.