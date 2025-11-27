Pokud dnes Babiš ve Sněmovně nevysvětlí svůj střet zájmů, svolá opozice mimořádnou schůzi znovu
Pokud dnes předseda ANO Andrej Babiš nevysvětlí poslancům, jak by řešil svůj střet zájmů v případě jmenování premiérem, budoucí opozice by k tomu velmi pravděpodobně mohla svolat mimořádnou schůzi Sněmovny znovu. Před dnešním jednáním kabinetu v demisi se na tom shodli ministři za ODS, Starosty a KDU-ČSL. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to zdůvodnil tím, že jde mimořádnou věc a zájmy celého státu.
Svolání mimořádné schůze dolní komory podnítili poslanci sněmovní menšiny KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a Pirátů. "Pokud nás Andrej Babiš dneska bude unavovat svými řečmi a žvásty a kecy, tak my jsme připraveni svolat další mimořádnou schůzi, protože toto je věc veřejná. Jak vyřešit střet zájmů není jeho soukromá věc, jeho soukromý byznys. Ovlivňuje to peněženky každého jednoho Čecha," řekl ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL). čtk, ft