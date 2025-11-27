Kandidát na ministra dopravy ČR Bednárik ohlásil rezignaci z čela Železnic SR
Kandidát na ministra dopravy ve vznikající české vládě Ivan Bednárik oznámil rezignaci na funkci generálního ředitele společnosti Železnice Slovenské republiky (ŽSR), což je správce železniční infrastruktury na Slovensku. Informace slovenských médií ČTK potvrdila mluvčí ŽSR Petra Lániková. Nominace na ministry ve vládě ANO, SPD a Motoristů představil ve středu předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš prezidentovi Petru Pavlovi.
Z čela státem kontrolovaného podniku ŽSR Bednárik podle mluvčí firmy odejde den před jmenováním svého nástupce. Vyjádření slovenského ministerstva dopravy ČTK zjišťuje. Slovenský ministr dopravy Jozef Ráž nedávno v souvislosti s informacemi o Bednárikově možné nominaci na člena příští české vlády řekl, že by to byla pro Slovensko dobrá reklama.
Bednárik je manažer slovenského původu, funkce generálního ředitele ŽSR se ujal v polovině letošního května. V minulosti byl například předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD Cargo, což je nákladní dopravce, či generálním ředitelem Českých drah (ČD). čtk, ft