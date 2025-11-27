Prezident zítra startuje konzultace s kandidáty na ministry za hnutí ANO. Macinka si musí počkat
Petr Pavel v pátek přijme první tři nominanty na ministry. Na Hrad dorazí kandidáti na ministry spravedlnosti Jeromýr Tejc, zdravotnictví Adam Vojtěch a školství Robert Plaga - všichni tři za hnutí ANO. Schůzky pak budou pokračovat příští týden. Sejít se chce hlava státu se všemi do 10. prosince. Prezident se tento týden naopak podle informací Respektu nechystá sejít s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou. Šéf strany Petra Pavla požádal o schůzku včera poté, co prezident po schůzce s Babišem zopakoval, že trvají jeho výhrady vůči Turkovi jako členovi vlády. Podle předsedy hnutí ANO jsou za tím právní důvody. Macinka pak po jednání s Babišem řekl, že o žádných právních překážkách neví. Další postup a možné kroky chce nejdřív sdělit právě prezidentovi. kj, ft