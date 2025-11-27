Moskva: Žádná vnější síla nebude nikdy schopna omezit ruské vojenské výdaje, přítomnost jednotek koalice ochotných na Ukrajině nepřipadá v úvahu
Žádná vnější síla nebude nikdy schopna omezit ruské vojenské výdaje a přítomnost jednotek takzvané koalice ochotných na Ukrajině nepřipadá v úvahu. V reakci na výroky evropských představitelů z tohoto týdne to dnes podle ruské státní tiskové agentury TASS prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško.
Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallas ve středu podle agentury Reuters novinářům řekla, že má-li válka na Ukrajině skutečně skončit, měly by být omezeny stavy ruské armády a také ruské vojenské výdaje. Jakákoli mírová dohoda totiž podle ní musí obsahovat ústupky i z ruské strany. Původní americký návrh dohody o ukončení války na Ukrajině, která se čtvrtým rokem brání ozbrojené ruské agresi, počítal s redukováním stavu ukrajinské armády na 600.000 vojáků; po Rusku přitom nic takového nepožadoval.
Gruško dnes v reakci na slova Kallasové prohlásil, že Rusko pouze posiluje své obranné kapacity a žádná vnější síla mu v tom nemůže zabránit. „Říkat si může, co chce. Nikdo není schopen omezit náš vojenský rozpočet. Logika (Západu) je taková, že čím více nás budou připravovat o takzvané příjmy z ropy a plynu, tím menší budeme mít možnosti vyrábět zbraně a posilovat naši vojenskou moc," citovala Gruška agentura TASS. Dodal, že čím více Západ přitvrzuje svou politiku vůči Moskvě, tím je podle něj Rusko jen silnější.
Gruško novinářům v Moskvě také sdělil, že lídři Evropské unie dělají všechno pro to, aby zabránili mírovému řešení konfliktu na Ukrajině. Současně vyloučil vyhlídky na nasazení vojáků koalice ochotných na Ukrajině, podle něj tato možnost "vůbec nepadá úvahu".
Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý řekl, že v den podpisu mírové dohody budou na Ukrajině britští, francouzští a turečtí vojáci. Koalice ochotných, tedy zemí, které podporují Ukrajinu v její obraně proti Rusku, by měla posílit bezpečnostní situaci na hranicích a provádět výcvik, působila by ale daleko od frontové linie. Podle Macrona se k účasti na misi přihlásila už asi dvacítka zemí.
Minulý týden byl zveřejněn osmadvacetibodový plán počítající s významnými ústupky ze strany Kyjeva, který připravily Spojené státy po konzultacích s ruskými činiteli. V neděli pak o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako jasně proruský, jednali v Ženevě představitelé USA, Ukrajiny a také evropských zemí. Po těchto jednáních podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokument doznal blíže neupřesněných úprav. Podle médií byly ponechány stranou některé citlivé body, aby o nich rozhodli na chystané schůzce přímo Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. čtk, ft