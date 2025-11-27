0:00
09:45

Jihokorejská prokuratura žádá 15 let pro jihokorejského expremiéra. Čelí obvinění ze vzpoury

Jihokorejský zvláštní prokurátor ve středu požádal o 15 let vězení pro expremiéra Han Duk-soa za to, že měl loni v prosinci napomáhat exprezidentovi Jun Sok-jolovi při vyhlášení stanného práva. Verdikt by měl padnout 21. ledna, napsala agentura Jonhap. Jun byl za nastolení mimořádného stavu v dubnu zbaven funkce a čelí mimo jiné obžalobě ze vzpoury.

Zvláštní prokurátor Čcho Un-suk vznesl tento požadavek během závěrečného jednání, čímž se Han stal prvním členem exprezidentova kabinetu, který obdržel doporučení k uložení trestu v kauze stanného práva.

"Ačkoli byl obžalovaný ve skutečnosti jedinou osobou, která mohla vzpouru zastavit, zanedbal svou povinnost jako služebník celého národa a podílel se na zločinu vzpoury prostřednictvím řady činů před a po vyhlášení stanného práva," uvedl člen týmu zvláštního prokurátora.

Expremiér byl obviněn z napomáhání vůdci vzpoury, z klíčové role v povstání a z křivé výpovědi. Han kromě účasti na zasedání vlády krátce předtím, než Jun stanné právo vyhlásil, údajně podepsal revidované prohlášení, které bylo vypracováno později, aby posílilo jeho legitimitu. Poté jej zahodil a pod přísahou lhal před ústavním soudem.

Celý prokurátorův tým požádal soud, aby zohlednil obrovské škody způsobené národu a lidem, a případ označil za teroristický čin proti demokracii Jižní Koreje. Han nadále obvinění popíral a uvedl, že se s ostatními členy kabinetu pokoušel Junovo rozhodnutí zvrátit, ale že to nebylo "dostatečné". Také tvrdil, že s mimořádným stavem nikdy nesouhlasil a ani k němu nepřispěl.

Politická krize v Jižní Koreji vypukla loni 3. prosince, když Jun vyhlásil stanné právo kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a údajné protistátní činnosti opozičních představitelů. Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Poslanci Juna zbavili 14. prosince pravomocí a ústavní soud jej z funkce odvolal 4. dubna.

Jun je ve samovazbě od 10. července, když na něj byl vydán zatykač kvůli obavě z útěku nebo ničení důkazů. Exprezident je obžalován z falšování dokumentů o vyhlášení výjimečného stavu, z nařízení vymazat záznamy z telefonů nebo ze snahy vyhnout se zatčení na začátku ledna. Čelí i obžalobě ze vzpoury, zneužití pravomoci a napomáhání nepříteli.

