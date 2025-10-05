Poslanecký klub Pirátů povede Richterová, místopředsedou bude Bartoš
Pirátský klub povede v novém volebním období Olga Richterová. Klub o tom rozhodl jednomyslně v neděli na na prvním zasedání. Prvním místopředsedou poslanců Pirátů bude Ivan Bartoš, dalšími dvěma místopředsedkyněmi Kateřina Stojanová a Lenka Martínková Španihelová. "Jako čtvrtá nejsilnější strana s devíti procenty hlasů a 18 mandáty je přirozené, že budeme usilovat o poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny i v jejich vedení," informoval předseda strany Zdeněk Hřibl. Chce, aby ve Sněmovně byly od prvního dne slyšet programové priority strany - dostupnější bydlení, férové podmínky pro rodiny či boj s korupcí. Ve Sněmovně budou mít Piráti nejvyšší podíl žen. Mezi novými členy dolní komory je jich mezi Piráty 15 z 18, tedy 83 procent. Straně dalo hlas půl milionu voličů, získala tak 8,97 procenta hlasů.