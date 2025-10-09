Prezident premiéra jmenuje nejdříve po ustavení sněmovny
Prezident Petr Pavel vstoupil do procesu formování nové vlády ANO, SPD a Motoristů schůzkou s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Hlava státu po jednání oznámila, že nového premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové Sněmovny, proces vzniku vlády podle Pavla nelze uspěchat s ohledem na ústavní a legislativní proceduru.
Babiše požádal, aby ho s předstihem seznámil s prioritami a směřováním budoucí možné vlády, s návrhem rozdělení resortů a možných ministrů. Podle Babiše jde vyjednávání o možné koalici relativně dobře a platí záměr, aby v pátek bylo jasno o rozdělení resortů.
Babiš dorazil na Pražský hrad dopoledne a po schůzce oznámil, že jednání o možné koalici není hotové, ale jde relativně dobře. "Snažíme se relativně spěchat, abychom měli základní věci odsouhlasené. Budeme potom pracovat na dalších věcech, na programové shodě a spolupráci i ve Sněmovně," řekl Babiš. Další schůzku s prezidentem domluvenou nemají. Personální obsazení vlády či rozdělení ministerstev nechtěl komentovat. "Pokud má nějaké výhrady, tak určitě vám je sdělí," nechtěl tlumočit možné Pavlovy výhrady.
Pavel v odpoledním prohlášení zdůraznil, že proces vzniku vlády není možné uspěchat i vzhledem k ústavní a legislativní proceduře. Babišovi také zopakoval principy, které pokládá při skládání vlády a pro její jmenování za zásadní. "Jsou to principy, na kterých stojí náš demokratický stát a který zosobňuje Ústava ČR," uvedl.
Jde mimo jiné o pevné zakotvení v EU, zahraniční politiku kladoucí důraz na lidská práva, členství v NATO či podporu institucí demokratického státu, nezávislost médií veřejné služby, justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek, ale i dalších státních orgánů.
Konkrétní vyjádření těchto principů chce Pavel sledovat v koaliční smlouvě, v rozdělení resortů i personálním obsazení ministerstev. Ze strany hlavy státu může jít o narážku na úterní výrok předsedy SPD Tomia Okamury, že v případě vstupu do vlády by jeho hnutí usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Okamura to zdůvodnil mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních plakátů hnutí. Podle spekulací kvůli kritizovanému výroku mohla SPD přijít v koaličním vyjednávání o ministerstvo vnitra, budoucí opozici však stejně tak vadí, pokud by místo toho měla SPD nominovat ministra obrany.
Pavel bude vývoj a stav jednání dál konzultovat s představiteli politických stran na straně koalice i formující se opozice. Babiše požádal, aby ho s předstihem seznámil s prioritami a směřováním budoucí možné koaliční vlády, návrhem rozdělení resortů a jejich personálním obsazením. "Jsem připraven jednat s nominanty politických stran na členy vlády a diskutovat jejich priority a postoje," uvedl.
Kromě jednání o obsazení vlády pokračují i diskuse o obsazení sněmovních funkcí a výborů. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová podle Babiše ve středu jednala s SPD a Motoristy. "Předběžně taky víceméně je tam nějaká dohoda ohledně obsazení výborů," poznamenal. ANO do pozice místopředsedy Sněmovny nominovalo Patrika Nachera.