Obrat u Motoristů. Šťastný chce do vlády, řeší se pro něj pozice
Vyjednávání o rozdělení ministerstev míří ke konci. Stále ale zůstává několik otazníků
Tvorba vládního půdorysu hnutí ANO, Motoristů sobě a SPD je ve svém finiši. Už zítra chce Andrej Babiš představit, která ministerstva svěří svému ANO a která připadnou dvěma partnerům. O těch týkajících se politiků ANO je víceméně jasno, část ale stále, i v poslední den jednání před plánovaným zveřejněním dohody, zůstává nejasná. Zajímavá je aktuálně situace u Motoristů sobě.
Vše se ještě může měnit, ale v tuto chvíli platí, že tři rezorty mají dostat SPD i Motoristé sobě. U SPD půjde o „odborníky“, u Motoristů o novopečené poslance. S nejvyšší pravděpodobností zamíří na ministerstvo zahraničí Filip Turek a na ministerstvo životního prostředí pak Petr Macinka. Otázkou je třetí pozice.
Celý týden se spekulovalo zejména o pozici ministra kultury a Otu Klempířovi coby kandidátovi na jeho řízení. Své ministerstvo chce ale podle informací Respektu také další významný Motorista – Boris Šťastný. Jenže obě jeho specializace, v rámci kterých vytvářel pro svou stranu programové kapitoly – tedy zdravotnictví a sociální věci –, požaduje Andrej Babiš pro své hnutí. Varianta by tak byla udělat ze Šťastného ministra bez portfeje a svěřit mu některou jemu blízkou agendu – třeba sport.
U SPD je podle informací Respektu ze hry jejich požadavek na obsazení ministerstva vnitra poté, co Tomio Okamura během povolební tiskovky na otázku Respektu, zda by jeho potenciální stranický nominant na vnitru po svém nástupu odvolal policejního prezidenta, odpověděl pozitivně. To vyvolalo svého druhu skandál, podtržený skutečností, že do sněmovny právě v této době doputovala policejní žádost o jeho vydání k trestnímu stíhání za šíření nenávisti a propagaci rasismu.
