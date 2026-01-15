Prezident Pavel zahájil ve Lvově návštěvu Ukrajiny
Český prezident Petr Pavel je na Ukrajině. Schůzkou s představiteli místní správy v západoukrajinském Lvově ve čtvrtek zahájil svou třetí návštěvu Ruskem napadené země od nástupu do funkce hlavy státu. Během cesty se očekává Pavlovo setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Pavel ve Lvově absolvoval pracovní oběd s předsedou vojenské správy Lvovské oblasti Maksymem Kozyckým a s ministryní pro záležitosti veteránů Natalijí Kalmykovovou. S náměstkem ministra zahraničí Oleksandrem Miščenkovem hovořil mimo jiné o tom, jak může vypadat vzájemná obranná pomoc, například v oblasti protidronové obrany. V doprovodu lvovského starosty Andrije Sadového a dalších představitelů se zúčastnil také pietního aktu na Lyčakivském hřbitově, kde uctil padlé ukrajinské vojáky.
Jde o třetí Pavlovu cestu na Ukrajinu v úřadu hlavy státu. V dubnu 2023 kromě Kyjeva navštívil také východoukrajinské Dnipro, loni v březnu pak z Moldavska přijel do Oděsy na jihu Ukrajiny a odtud pokračoval do ukrajinské metropole. V obou případech jednal s prezidentem Zelenským a dalšími ukrajinskými představiteli.
Tématem nynější cesty má být především vyjádření podpory Ukrajině, která již téměř čtyři roky čelí rozsáhlé ruské invazi. Český prezident chce rovněž poukázat na humanitární aspekt války a na potřebu rekonstrukce země.
Ve čtvrti Vynnyky na okraji Lvova si prezident prohlédl nemocnici, na jejíž rekonstrukci se podílela Česká republika. Součástí tohoto lékařského zařízení je také centrum Superhumans pro protetiku a rehabilitaci, kde se léčí ukrajinští váleční veteráni.
Pavel přicestoval na Ukrajinu necelý týden poté, co zemi navštívil šéf české diplomacie Petr Macinka. Ministr svému ukrajinskému protějšku Andriji Sybihovi mimo jiné potvrdil, že česká muniční iniciativa bude pokračovat i za nové vlády premiéra Andreje Babiše. Ta přitom její pokračování původně zpochybňovala a k podpoře Ukrajiny zachovává zdrženlivější postoj, než předchozí kabinet Petra Fialy.
Lvov se v noci na dnešek stal terčem ruského dronového útoku. Škody utrpělo dětské hřiště v blízkosti pomníku vůdce ukrajinských nacionalistů Stepana Bandery, uvedl starosta města Sadovyj. Nikdo nebyl zraněn. čtk