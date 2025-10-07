Pondělní nepřímá jednání s Izraelem považuje Hamás za pozitivní
Pondělní nepřímé rozhovory s Izraelem byly pozitivní a budou pokračovat i v úterý, řekl agentuře AFP vysoký představitel hnutí Hamás. V egyptském letovisku Šarm aš-Šajch se vedou jednání o návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy a propuštění izraelských rukojmích. "Jednání včera (v pondělí) večer byla pozitivní, první část trvala čtyři hodiny," uvedl představitel Hamásu.
Jednání mezi Hamásem a Izraelem se konají za přítomnosti zprostředkovatelů z Kataru, Egypta a Spojených států. Pondělní jednání podle egyptských médií skončila dnes v noci. Hlavní obsahem jednání je návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy a propuštění izraelských rukojmí. S tím Hamás souhlasil, tvrdí však, že je nutné dojednat technické provedení výměny rukojmích za propuštěné palestinské vězně. Palestinské hnutí zřejmě žádá také záruky, že Izrael bude dodržovat zastavení v bojů i poté, co Hamás všechna rukojmí předá. Dalšími spornými body je odchod izraelské armády z Pásma Gazy a odzbrojení Hamásu.
Trumpův návrh, který byl zveřejněn minulý týden, počítá s předáním všech rukojmích a zastavení bojů. Podle návrhu by se Pásmo Gazy mělo stát demilitarizovanou oblastí, což předpokládá, že se Hamás vzdá svých zbraní. Na blíže neurčenou dobu by v Pásmu Gazy měla vládnout technokratická palestinská vláda pod mezinárodní kontrolou. Plán počítá také s vytvořením stabilizačních jednotek, které by převzaly bezpečnostní dohled nad palestinským územím.