Co odejde s Petrem Fialou
Na budoucího šéfa ODS čeká hned několik zásadních otázek
Premiér Petr Fiala po prohraných volbách oznámil, že nebude obhajovat mandát předsedy ODS. Na sítě napsal: „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda.” Končí tak politik, který dalece překročil svůj stín. Zopakovat jeho úspěch nebude pro nástupce vůbec snadné.
Nečekaný předseda
Petr Fiala zachránil ODS. Dnes se na to často zapomíná, ale ve volbách v roce 2013 získala tato strana jen 7,72 procenta hlasů. Tedy stejně jako letos SPD. Občanští demokraté byli dole nejen v preferencích ale i mentálně, zdálo se totiž, že strana může v dalších volbách skončit mimo parlament. A možná i zaniknout.
Petr Fiala se v roce 2013 rozhodl vstoupit do strany a následující rok kandidovat na předsedu. Uspěl. V tehdejší rubrice „přestřelka v newsroomu“, kde jsme si s kolegy vyměňovali rychlé postřehy na jedno téma, jsem k zvolení Fialy předsedou napsal: „Docela by mě zajímalo, jak to ve Fialovi uzrálo, že si myslí, že je ten správný muž. Je to nováček, nemá charisma, nenese žádnou novou myšlenku… Neříkám, že na to nemá, ale proč on?“ Většinou se novináři chlubí, když se jejich předpověď podaří, tady jsem se mýlil.
