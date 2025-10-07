Nemocných se žloutenkou typu A je v Česku nejvíc od roku 1996
Do konce září lékaři podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zaznamenali v Česku 1776 případů žloutenky typu A, loni za celý rok 636. Letošní počet je zatím druhý nejvyšší od roku 1989, více jich bylo jen v roce 1996, a to 2083. Téměř 40 procent případů bylo zachyceno v Praze as primátor Bohuslav Svoboda (ODS) situaci minulý týden označil jako lokální epidemii.
Nemoc souvisí se špatnou hygienou. "Největší problém to bývá u malých dětí, v sociálně vyloučených komunitách, ale i u lidí bez domova, na ubytovnách a podobně," řekla na začátku září hlavní hygienička Barbora Macková. V Praze hygienici cíleně očkují bezdomovce a další rizikové skupiny, metropole kvůli nákaze také posílila úklid vozidel a stanic městské hromadné dopravy.
Od letošního března každý měsíc případů přibývá, v srpnu jich bylo 295, v září 428. Více nemocných lékaři pravidelně zachytávali v 70. letech a koncem 80. let minulého století, v rekordním roce 1979 jich bylo přes 32.000.
Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto apelují zejména na jejich důkladné mytí.
Apelují také na očkování, které si lidé ale musí platit sami. Podle hlavní hygieničky by bylo vhodnější, aby vakcína, která stojí zhruba 1700 korun, byla hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Potřeba jsou dvě dávky. Zdravotní pojišťovny část ceny zpětně proplácejí, příspěvek je většinou řádech stokorun.