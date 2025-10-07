V čele klubu Motoristů bude Šťastný, Turek říká, že pravděpodobně dostane zahraničí
V čele poslaneckého klubu Motoristů stane Boris Šťastný. Prvním místopředsedou klubu bude Matěj Gregor. Do funkcí je v úterý na ustavující schůzi zvolili členové poslaneckého klubu. kteří jsou ve Sněmovně nováčky, získali 6,8 procenta hlasů a 13 poslaneckých mandátů. S vítězným hnutím ANO a s hnutím SPD nyní vyjednává o účasti v budoucí vládě. Šťastný již v minulosti poslancem byl, v letech 2006 až 2013 zasedal ve Sněmovně za ODS. Gregor má zkušenosti z komunální politiky a s řízením mládežnické organizace Motorgen.
Členem klubu je i čestný prezident Motoristů Filip Turek, který v úterý před zasedáním označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Nechtěl ale nic potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Podle předsedy strany Petra Macinky Motoristé vyjednávají stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.
I Macinka ale odmítl komentovat personálie a případné rozdělení resortů mezi jednotlivá uskupení včetně spekulací, že sám by se mohl stát ministrem životního prostředí. Předseda SPD Tomio Okamura by podle Macinky určitě jako zkušený poslanec zvládl vedení dolní parlamentní komory.
Turek uvedl, že nechce Okamuru na ministerstvu obrany, a přeje si, aby nikdo z hnutí SPD nebyl v kabinetu přímo. "V takové vládě bych neseděl," konstatoval. Každopádně by podle něj neměla SPD vzhledem k programovým postojům k EU a Severoatlantické alianci zastávat pozice v silových resortech. S odborníky za SPD ve vládě by Turek problém neměl.
"Slyšeli jsme jména a ta nám připadají přijatelná," uvedl. Odmítl nicméně potvrdit, že by se mohlo jednat například o šéfa hasičů Vladimíra Vlčka, který v pondělí jednal s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem - což oba vysvětlovali snahou o zlepšení rozpočtu hasičského sboru.