Sněmovní klub TOP 09 opět povede Jan Jakob, do vedení strana nechce
Sněmovní klub TOP 09 povede opět Jan Jakob. Za místopředsedy zvolili poslanci strany na svém prvním povolebním zasedání Michala Kučeru a Michala Zunu. TOP 09 bude v nové Sněmovně zastupovat devět poslanců. V porovnání s minulými sněmovními volbami klub ztratil pět členů a nebude si dělat nárok na zastoupení v úzkém vedení Sněmovny, uvedl Jakob.
Po jednání novinářům řekl, že by strana měla mít z pohledu velikosti zastoupení jednoho člena v každém sněmovním výboru a sněmovní komisi. "Nebudeme mít ambici, abychom měli místopředsedu sněmovny," dodal. Dosud byla předsedkyní Sněmovny šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, v letošních volbách nekandidovala.