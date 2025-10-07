Piráti oznámili rezignaci Šárky Kučerové na poslanecký mandát
Piráti oznámili, že za ně do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená o víkendových volbách v Olomouckém kraji. Podle tiskové zprávy rezignuje z osobních důvodů. Jejím prvním náhradníkem je místopředseda Pirátů Martin Šmída, informovala strana v tiskové zprávě. "Služba veřejnosti vyžaduje plné nasazení – a já nechci slibovat něco, co jsem si uvědomila, že teď nemohu dělat na sto procent. Proto volím cestu, která je poctivá vůči vám i vůči mojí rodině," vysvětlila Kučerová s tím, že ovdověla a chce se plně věnovat synovi. Má naprostou důvěru, že Šmída bude řešit témata, se kterými šla do kandidatury a která by prosazovala.