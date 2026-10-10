Policie během voleb řešila několik oznámení, nešlo o nic závažného
Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. Uvedla to na síti X. "Z našeho pohledu hodnotíme opatření jako poklidné a nezdá se, že by došlo k tak závažnému jednání, které by narušilo celkový průběh voleb," napsala.
Například jihomoravští policisté se v souvislosti s volbami zabývají několika případy možného porušení zákona o volebních kampaních či poškozením reklamních bannerů. Policie se zabývá také podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se ale zatím nepotvrdilo.
V pátek byla policie u voleb v Moldavě na Teplicku. Starosta David Leitermann (Moldava pro život) vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala. Tito lidé proto zavolali policii. V doprovodu policie poté sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat.
V Praze v pátek policisté řešili nevhodné chování jednoho člena volební komise, který byl z komise následně vyloučen. Podle policejního mluvčího Jana Rybanského to byl zřejmě přestupek. Prověřují také oznámení, kdy se občan v souvislosti s volbami domníval, že byl spáchán trestný čin. O co konkrétně se jednalo, mluvčí neupřesnil. V sobotu žádné jednání, které by narušilo průběh voleb, nezaznamenali.