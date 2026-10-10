TOP 09: Nechtěli jsme si vybíjet senátní kandidáty s ODS a lidovci
Nejdochvilnější předseda je Ondřej Matěj Havel. Do volebního štábu TOP O9 v pizerii L’Osteria Masaryčka přišel minutu před druhou, těsně před zavřením volebních místností. TOP 09 letos nasazuje jen tři senátní kandidáty, politici mluví o mementu z minulosti, kdy se na Ostravsku s dalšími partajemi nedohodli - a z jejich souboje pak těžila dezinformátorka Jana Zwyrtek Hamplová. “To jsme letos nechtěli opakovat,” říkají. Kandidáty mají proto jen tam, kde jim z průzkumů vyšlo, že jsou oproti ODS a lidovcům nejsilnější. Havel se na nevybíjení se hlasů dohodl s šéfem ODS Martinem Kupkou a lidovců Janem Grolichem. ok