Lékaři: Nová pravidla pro školní jídelny připraví děti o garanci vyvážené stravy
Nová pravidla, podle nichž by měly vařit školní jídelny, připraví podle lékařů děti o garanci kvalitní a vyvážené stravy. Odborné lékařské společnosti proto žádají vrácení novely stravovací vyhlášky k dopracování, informovala v tiskové zprávě Česká lékařská společnost J. E. Purkyně.
Podle nových pravidel připravených ministerstvy zdravotnictví a školství by každé jídlo ve škole mělo obsahovat zeleninu či ovoce a zdroj tuků, sacharidů a bílkovin. Takzvaný spotřební koš, podle kterého školní jídelny nyní vaří, by měl z vyhlášky zmizet.
Nová pravidla by měla začít platit od září 2027, vyplývá z materiálu. Mezi závaznými požadavky na školní stravu bude například zákaz používání dehydratovaných výrobků, jako jsou instantní polévky, bujony či polévky v prášku. Děti nebudou moct dostávat na stůl ani například palmový či kokosový tuk nebo potraviny a nápoje se stolními sladidly.
Masné výrobky a polotovary budou zakázané v mateřských školách, starší děti je budou moci mít jednou měsíčně. K pití bude povolena voda, neslazený čaj, neochucené mléko nebo neslazený rostlinný nápoj obohacený o vápník.
Spotřební koš se měl změnit po 30 letech, podle jeho nové verze měly jídelny povinně vařit od příštího září. Původně zástupci vlády hovořili o tom, že nová pravidla, která vznikají na popud premiéra Andreje Babiše (ANO), budou jen doporučeními. Tento týden ministerstva školství a zdravotnictví informovala, že spotřební koš nahradí jednoduché závazné minimum. K návrhu vyhlášky se nebude konat připomínkové řízení, byla mu udělena výjimka.
"Zrušení měřitelných výživových norem může mít zásadně negativní dopad nejen na samotnou nutriční kvalitu školních jídel, ale i na výchovu ke zdravému stravování,“ řekl lékař Jan Lebl z České pediatrické společnosti. Lékaři ocenili zachování odborných dohledů nad dietním stravováním, základní skladbu jídel i omezení masných výrobků, polotovarů a slazených nápojů. Problémem podle nich je například to, že vyhláška nestanovuje minimální podíl ryb, luštěnin, mléčných výrobků či celozrnných obilovin, nebo že návrh ruší omezení četnosti sladkých pokrmů.
"Omezení slazených nápojů či polotovarů vítáme, samo o sobě ale k prevenci dětské nadváhy a obezity nestačí. Pokud zrušíme měřitelné normy i limit pro sladká jídla, ztrácíme nástroj, jak dětem zajistit energeticky a nutričně vyváženou stravu," uvedl předseda České obezitologické společnosti Martin Haluzík.
Zdravá výživa v dětství, včetně dostatku vápníku z mléčných výrobků a vitaminu D z ryb, je nezbytností pro zdravý vývoj kostry a jedním z nejdůležitějších preventivních faktorů pozdější osteoporózy, uvedl předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu Vladimír Palička. Podobně zásadní význam má kvalitní strava také pro dozrávání nervové soustavy a duševní pohodu dětí, uvedli lékaři. Lékaři netrvají na zachování spotřebního koše v dosavadní podobě, požadují ale jeho nahrazení jiným funkčním a kontrolovatelným systémem.