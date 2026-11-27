Ministr Červený odvolal ředitele Výzkumného ústavu pro krajinu Libora Horta
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal ředitele Výzkumného ústavu pro krajinu (VÚK) Libora Horta. Důvodem je podezření na možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v průhonickém ústavu. Ministerstvo kvůli tomu v říjnu podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Ústav dočasně povede Ivo Gottwald, ředitel odboru rozpočtu a financování budoucnosti ministerstva.
"Odvolání navazuje na závažná zjištění dozorčí rady VÚK týkající se zadávání veřejných zakázek a smluvních vztahů v projektu Politika krajiny a Akcelerační zóny OZE. Zjištění se týkala zejména podezření na porušování zákonných pravidel při zadávání veřejných zakázek a možného střetu zájmů," uvedlo ministerstvo. Hortovo odvolání doporučila dozorčí rada VÚK jednomyslně.
Červený už v srpnu uvedl, že porušení zákona podle něj nastalo při řešení dvou projektů. První z nich se týkal akceleračních zón, druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Resort pro ně uvolnil 40 milionů korun, v nichž byly zahrnuty i peníze z evropských fondů.
V listopadu 2023 zasedla podle Červeného pracovní skupina, jejíž součástí byli i Jan Dušek, Eva Volfová a Martin Abel, kteří začali pod VÚK pracovat na realizaci projektů. V dubnu 2024 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dopracování podkladů, které podle Červeného nebylo legitimní. Přihlásilo se do něj totiž jen jedno konsorcium, sestávající ze společností Integra Consulting, Plantera a DHP Conservation, do nějž byli podle ministra výše zmínění zapojeni.
Při zadávání veřejných zakázek na VÚK tak byla podle ministra životního prostředí porušována zákonná pravidla a vznikl střet zájmů. Před podpisem smlouvy byl navíc podle Červeného převeden majetkový podíl společnosti Plantera ve výši 40 procent na Volfovou.
Ministr kvůli tomu v srpnu nařídil Hortovi s okamžitou platností překážky v práci na straně zaměstnavatele. Podle Červeného je nepřijatelné, aby lidé placení z veřejných peněz připravovali zakázky a současně byli majetkově propojeni s firmami, které tyto zakázky získávají. "Takové jednání považuji za závažné zneužití postavení zaměstnanců veřejné instituce," uvedl tehdy ministr.
Ústav vznikl podle svého webu v roce 1927 výnosem tehdejšího ministerstva zemědělství na státem odkoupeném velkostatku hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy. Byl mimo jiné součástí České akademie zemědělské, pod nově vzniklé MŽP byl převeden v roce 1991. Od roku 2000 nesl název Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. O sedm let později se změnil ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Od loňska se přejmenoval na Výzkumný ústav pro krajinu.