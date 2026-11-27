Nevládní organizace: Výběr nového šéfa antimonopolního úřadu není transparentní
Výběrové řízení na předsedu antimonopolního úřadu podle nevládních organizací, které se zabývají transparentností a efektivitou veřejné správy, neodpovídá předpokladům pro transparentní proces. Jména členů komise, které zveřejnil spolek Oživení, podle organizací nenasvědčují tomu, že premiérovi Andreji Babišovi (ANO) jde o nezávislý výběr kandidáta.
Vedle ústavního právníka Jana Kudrny a vrchního ředitele legislativní sekce ministerstva spravedlnosti Michala Fraňka je v komisi také poradkyně premiéra a hlavní manažerka hnutí ANO Michaela Pobořilová, uvedly v tiskové zprávě Transparency International, Česko funguj!, Datlab institut a Lobbio.
Předsedkyně spolku Oživení Šárka Zvěřina Trunkátová uvedla, že kandidáti na posty ve státní správě musí být vybíráni otevřeně, transparentně a podle předem známých kritérií. "Aktuální výběrové řízení takovým požadavkům neodpovídá," uvedla. Programový ředitel Ondřej Kopečný dodal, že výběrové řízení bylo vyhlášeno pozdě. Nastavené podmínky a zvolená výběrová komise ukazují, že výběr bude zcela v režii premiéra, kterému komise pouze administrativě posoudí přihlášky a vyřádí zcela nekvalifikované účastníky, míní.
Výběrová komise i kandidáti pracují podle kritiků pod časovým tlakem, který znemožňuje vedení smysluplného výběrového řízení, kde kandidáti prokáží svou kvalifikaci a představí vizi ve vedení úřadu. Upozorňují také na to, že oproti minulému výběrovému řízení na předsedu ÚOHS v roce 2020 vypadla z požadavků na kandidáty bezpečnostní prověrka na stupeň Tajné.
Babiš ve středu uvedl, že vláda chce při výběru nového předsedy ÚOHS postupovat ve shodě s prezidentem Petrem Pavlem. Výsledky výběrového řízení bude s hlavou státu konzultovat ještě před rozhodnutím kabinetu. Zároveň potvrdil, že z antimonopolního úřadu obdržel dopis na podporu jeho současného předsedy Petra Mlsny, kterému Národní bezpečnostní úřad odebral bezpečnostní prověrku.
Babiš v rozhovoru pro server Deník.cz odmítl, že by výběrové řízení bylo tajné. Ocenil počet uchazečů, kterých je podle premiéra 16. Připomněl také, že vyhlášení výběrového řízení si přál prezident a že v minulosti takový postup nebyl vždy zvykem. Komise by měla vládě doporučit několik nejlepších uchazečů. Souhlas prezidenta je ke jmenování nového předsedy úřadu nezbytný.
Mezi uchazeči o funkci by měl být i současný předseda úřadu Mlsna, který dříve v podcastu serveru Info.cz oznámil, že se bude ucházet o druhý mandát. Šestileté funkční období mu končí 2. prosince. Do čela úřadu nastoupil po dvanáctiletém působení Petra Rafaje rovněž na základě výběrového řízení. Předsedu antimonopolního úřadu jmenuje na šest let prezident na návrh vlády.
ÚOHS dohlíží na dodržování pravidel hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek. Zabývá se například kartelovými dohodami, zneužíváním dominantního postavení na trhu či dodržováním zákona o významné tržní síle.