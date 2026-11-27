Dívky a ženy ve Francii hlásí krvácení a potraty po vystavení slznému plynu
Tisíce dívek a žen, které se v říjnu zúčastnily celostátních protestů ve Francii a byly vystaveny slznému plynu, zaznamenaly poruchy menstruačního cyklu, silné krvácení či samovolný potrat. Jejich svědectví shromáždilo feministické sdružení Lacrymos de Sang (Krvavé slzy), které zkoumá možné dopady slzného plynu na reprodukční zdraví.
S gynekologickými potížemi se svěřilo 94 procent z více než 9200 respondentek, včetně středoškolaček, napsal list The Guardian. Potíže žen sahaly od bolestivých děložních křečí a neobvykle silného krvácení až po vynechávání menstruace. Některé ženy popsaly bolest tak intenzivní, že kvůli ní nebyly schopny chodit do práce. Jiné uvedly, že krvácely celé týdny. "Nikdy jsem tolik nekrvácela," řekla jedna z demonstrantek.
Dvě respondentky uvedly, že skončily v nemocnici s anémií po velké ztrátě krve. Některé hlásily krvácení navzdory tomu, že běžně nemenstruují, a to včetně žen, které prošly menopauzou nebo užívají hormonální antikoncepci. Ze 47 těhotných žen, které uvedly, že byly vystaveny slznému plynu, jich 15 prodělalo samovolný potrat. Sedmnáct těhotných zaznamenalo kontrakce, bolesti nebo krvácení, a dvě uvedly, že vyhledaly akutní gynekologickou péči.
Jedna žena popsala, že byla slznému plynu vystavena při venčení psa. Slzný plyn měla na obličeji několik minut, což u ní vyvolalo silné zvracení a krvácení. "Měla jsem pocit, jako bych močila. O své dítě jsem přišla v sedmém měsíci těhotenství," uvedla.
Francouzská policie v nejvypjatější fázi protestů, které vypukly kvůli nevyhovujícím podmínkám na středních školách, proti protestujícím 17. října použila přibližně 22 tisíc granátů se slzným plynem. To odpovídá asi dvěma granátům každé tři vteřiny během desetihodinového zásahu, poznamenal The Guardian. Ženy a dívky mladší 20 let, jež tvořily velký podíl účastníků, hlásí více symptomů a jejich rychlejší nástup než starší respondentky.
"Stres může narušit menstruační cyklus a způsobit předčasný či opožděný nástup menstruace, ale nevysvětluje silné krvácení u osob, které prodělaly menopauzu, ani samovolné potraty," uvedla Solène Rougeux, doktorandka v oboru neuroendokrinologie, která ve sdružení Lacrymos de Sang vedla datovou analýzu výpovědí.
"Nevíme, jaké dlouhodobé následky by mohlo mít opakované vystavení slznému plynu na jejich reprodukční zdraví," uvedla zakladatelka sdružení Eva-Luna Tholance.
Vědeckých studií, které by zkoumaly dopad slzného plynu na zdraví žen, je málo. Dosavadní výzkum se většinou týkal zdravých mužů ve vojenském prostředí. O poruchách menstruace po vystavení slznému plynu však již informovaly ženy po účasti na prodemokratických demonstracích v Hong Kongu v roce 2019 či účastnice protestů Black Lives Matter ve Spojených státech v roce 2020. Podobná svědectví se v posledních letech v USA objevila i po protestech na podporu Palestiny a proti protiimigračním zásahům.