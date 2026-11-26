Soudcovská unie zkritizovala Tejcův plán na slučování jako uspěchaný
Nové vedení Soudcovské unie ostře zkritizovalo záměr ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) změnit justiční mapu. Označilo jej za uspěchaný. Jakákoliv systémová změna musí být podle stavovského sdružení podložená analýzami a nepromyšlené změny by mohly vést k destabilizaci soudnictví. Prezident unie Tomáš Rychlý to uvedl na tiskové konferenci. Nesouhlas vyjádřil také s chystaným zpřísněním regresů, tedy možností státu žádat po soudcích náhradu škody. Tejc sdělil, že nerezignuje na změny jen proto, že jsou nepohodlné. Kritiku unie pokládá za předčasnou a neopodstatněnou.
Rychlý řekl, že unii nevadí plánované slučování části okresních soudů jako takové. Znepokojuje ji ale to, že ministerstvo reformu neprodiskutovalo se všemi dotčenými subjekty, například i se starosty, hejtmany, advokáty, státními zástupci či s policií. "Všechno je to poměrně narychlo uspořádané a motivace, cíle té změny jsou pro nás nejasné," podotkl. Ministerstvo by podle něj mělo nejprve připravit materiál, v němž by definovalo nedostatky justice, a poté by měla následovat veřejná diskuse. Následkem uspěchaných změn může být to, že soudní soustava bude fungovat hůře nebo že ze soudů začnou odcházet pracovníci, uvedl.
Viceprezident unie Tomáš Mottl poukázal na to, že Evropská komise nyní hodnotí Česko z hlediska justice jako jeden z nejúspěšnějších států. "Ta změna musí mít ratio. Nejsou nám sdělovány důvody, místo toho jen nahodilé a účelové představy. Slučují se soudy, u kterých je to nejsnáz možné, ale efekt ve zpřístupnění soudů občanům tady patrný není," poznamenal. "Ptal se někdo starostů měst a samospráv, které přijdou o okresní soud?" položil otázku. Města podle něj jednak přijdou o část prestiže a statusu, jednak i o dobrého zaměstnavatele v regionu.
"Návrh teď půjde do připomínkového řízení, kde se k němu může vyjádřit každý včetně soudů a samospráv," reagoval Tejc. Odmítl kritiku, že je reforma uspěchaná, když o ní ministerstvo diskutuje od počátku roku i s předsedy krajských soudů, kteří návrh připomínkovali a poté akceptovali. Zdůraznil také, že začátek reformy posunul nejméně o rok na leden 2028 a změny rozložil do několika etap. "Nepotřebujeme tolik manažerských a správních pozic. Není nezbytné, aby každý soud s deseti či 13 soudci měl vlastní vedení a samostatný správní aparát," uvedl jako jeden z argumentů.
S předsedy krajských a vyšších soudů jednal Tejc o změnách naposledy před týdnem. Rychlý, který se porady účastnil, označil nyní tuto diskusi za až amatérskou. Poukázal na to, že ministerstvo nezná názory soudců z okresů. "Samozřejmě by to znamenalo zpomalení toho procesu, ale kam spěcháme?" ptal se. Další člen vedení unie Dalibor Zecha uvedl, že ministr soudcům už dříve sliboval seznámení s příslušnými analýzami, ale dodnes žádné nejsou k dispozici.