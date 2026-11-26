Pro školní jídelny budou podle ministra Vojtěcha vydány vzorové receptury jídel
Státní zdravotní ústav podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) vydá pro školní jídelny vzorové receptury k novým závazným pravidlům pro skladbu každého denního jídla. Uvedl to ve Sněmovně v reakci na dotaz pirátské poslankyně Evy Šrámkové, podle níž jednostránková pravidla nemohou nahradit 16 stran zrušených závazných výživových norem.
"Výsledek je kompromis, je to výrazné zjednodušení," hájil nová pravidla Vojtěch. Podle něj neříkají kuchařkám, co mají vařit, ale stanoví minimální standardy včetně zákazu či omezení uzenin či přesolených a přeslazených polotovarů. Pravidla byla konzultována se zástupci školních jídelen, kteří s nimi podle ministra souhlasí. Schvalování pravidel bez připomínkového řízení ministr zdůvodnil potřebou jejich rychlého přijetí.
"Nevím, nejsem součástí dodavatelsko-odběratelských řetězců," odpověděl pak Vojtěch na dotaz poslankyně, které externí firmy budou z nových pravidel profitovat.
Každé denní jídlo pro školáky a předškoláky bude muset podle pravidel obsahovat zeleninu či ovoce a zdroj tuků, sacharidů a bílkovin. "Zároveň zachováváme základní pravidla pro kvalitu používaných potravin a bezpečné dietní stravování," uvedl už ve středu Vojtěch v tiskové zprávě. Dodal, že kvalitu jídel a použitých surovin včetně jejich skladování budou nadále kontrolovat krajské hygienické stanice.
Mezi závaznými požadavky na školní stravu bude například zákaz používání dehydratovaných výrobků, jako jsou instantní polévky, bujóny či polévky v prášku. Dětem nebude možné podávat také palmový či kokosový tuk nebo potraviny a nápoje se stolními sladidly. Masné výrobky a polotovary budou zakázané v mateřských školách, starší děti je budou moci mít jednou měsíčně.
K pití bude povolena voda, neslazený čaj, neochucené mléko nebo neslazený rostlinný nápoj obohacený o vápník. "Vodu a čaj bude možné ochutit pouze čerstvým nebo zmrazeným ovocem, čerstvou nebo zmrazenou zeleninou či čerstvými bylinkami," píše se v tiskové zprávě. Ovoce a zelenina budou v jídle muset být syrové či tepelně upravené.
O množství masa, ryb, mléka a mléčných výrobků, zeleniny, ovoce, luštěnin a dalších potravin by měl nově rozhodovat provozovatel stravovacích služeb. Nyní stanovuje množství jednotlivých skupin potravin spotřební koš. Zároveň budou provozovatelé rozhodovat o skladbě jídelního lístku bez závazné pestrosti jídelníčku.