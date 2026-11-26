Čím dál míň Čechů věří, že je možné uspět v politice a zároveň dodržovat etické zásady
Většina Čechů nevěří, že je možné uspět v politice a zároveň dodržovat etické zásady. Podíl lidí, kteří věří v politický úspěch při dodržování etiky, meziročně klesl o 19 procentních bodů na 37 procent. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro Asociaci public relations.
"Důvěra v dodržování etických standardů v politice ve spojení s úspěchem nebyla vysoká ani v minulosti, překvapil nás ale ten meziroční propad. Vnímáme korelaci se současnou úrovní politické komunikace," řekl předseda APRA Radek Maršík. Podle něj lidé u politiků nejhůře hodnotí úroveň slušnosti a pravdivosti. Známkou čtyři nebo pět jako ve škole by komunikaci politiků hodnotilo 60 procent lidí.
Podle průzkumu si zhruba šest z deseti respondentů myslí, že situace se v posledních letech zhoršila, a dvě pětiny očekávají další zhoršování do budoucna. Lidé jako hlavní viníky situace označují samotné politiky, dále zmiňují média a algoritmy sociálních sítí. Čtyři desetiny dotázaných vnímají i svůj podíl na situaci.
"Tři čtvrtiny lidí si myslí, že média vybírají hlavně konfliktní a negativní témata a dvě třetiny pak to, že zprávy podávají jako souboj o to, kdo vyhrál. Více než polovina respondentů také tvrdí, že média věcné a slušné politiky přehlížejí," uvedl Maršík.
Lidé by podle průzkumu uvítali v politickém zpravodajství více uměřenosti, vysvětlování, úspěchů a méně konfliktu. "Dalo by se říct, že politici konflikt vytváří a média a sociální sítě ho zesilují. Toto způsobuje prohlubující se ztrátu důvěry v to, že dělat etickou politiku je možné," doplnila Tereza Friedrichová z NMS Market Research. Útoky politiků na novináře odmítá téměř polovina lidí, naopak přijatelné jsou pro 15 procent respondentů.
Hrubost a polarizace v politice se podle autorů průzkumu propisuje i do mezilidských vztahů. Čtvrtina lidí vnímá názorové oponenty jako nepřátele. Více než polovina dotázaných se za poslední rok kvůli možnému konfliktu vyhnula rozhovoru o politice. "V tom spatřuji oslabení demokratického principu. Demokracie je založena na komunikaci a vzájemné toleranci odlišných názorů. Pokud se o politice mezi sebou mluvit bojíme, je zřejmé, že nás ve skutečnosti rozděluje mnohem víc, než můžou čísla napovídat," dodal Maršík.
Průzkumu se letos v říjnu zúčastnila tisícovka respondentů.