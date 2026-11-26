Babiš před summitem: Potřebujeme peníze na dálnice, pomoc Ukrajině do rozpočtu EU nepatří
Český premiér Andrej Babiš dnes při příchodu na summit EU zopakoval názor, že nelze spojovat financování Ukrajiny s dlouhodobým rozpočtem unie. Zdůraznil přitom, že Česká republika potřebuje peníze z kohezních fondů na dostavbu dálnic a na zdravotnictví. Pokud jde o Ukrajinu, jsou podle Babiše důležitá zejména jednání o ukončení války. Dvoudenní mimořádný summit EU v Bruselu se věnuje budoucímu dlouhodobému rozpočtu Evropské unie a financování Ukrajiny. Neočekává se však, že nynější jednání přinesou dohodu; další pravidelný summit je naplánován na 17. a 18. prosince.
Babiš před zahraničními novináři hovořil především o fondech soudržnosti a o potřebě srovnat životní úroveň v členských státech EU. "Česká republika bude za tyto peníze bojovat, 37 let od revoluce bohužel stále nemáme dálnici do Rakouska. Také musíme stavět nemocnice," uvedl Babiš. Financování Ukrajiny by proto podle Babiše mělo být odděleno od příštího dlouhodobého rozpočtu.
Víceletý rozpočet a financování Ukrajiny chce naopak propojit německý kancléř Friedrich Merz. Souhlas Německa s příštím sedmiletým rozpočtem podmínil tím, že se všech 27 členských států zaváže podílet na finanční pomoci Ukrajině v roce 2027 a dalších letech. Podle Merze jde o otázku společné evropské bezpečnosti, a náklady na podporu Kyjeva by se proto měly spravedlivě rozdělit mezi všechny země. Dnes s ním před novináři souhlasil například nizozemský premiér Rob Jetten.
Evropská komise minulý týden navrhla poskytnout Ukrajině na rok 2027 novou půjčku v objemu 45 miliard eur (zhruba 1,1 bilionu Kč). Ta má doplnit již schválený unijní úvěr ve výši 90 miliard eur na roky 2026 a 2027. Z nově navržené částky má až 25 miliard eur směřovat na vojenskou pomoc a až 20 miliard eur na podporu ukrajinského státního rozpočtu.
Babiš dnes zdůraznil, že je třeba "bojovat za mír" na Ukrajině. Je podle něj nezbytné, aby EU byla u jednacího stolu, přičemž zmínil dohodu z neformálního summitu v Dublinu. Tam se v polovině listopadu se účastníci shodli, že Evropu budou při jednáních o Ukrajině zastupovat Francie, Německo, Itálie, Polsko, Spojené království a představitelé unijních institucí. Babiš právě britskou účast zmínil v odpovědi na jeden z dotazů britského novináře, přičemž také označil brexit za chybu.