Agrární komora: Vyšší poplatky za podzemní vodu dopadnou na chovatele a pěstitele ovoce
Navýšení poplatku za odběr podzemní vody dopadne především na chovatele hospodářských zvířat, pěstitele zeleniny, ovoce a dalších plodin závislých na závlahách, ale také na potravinářské podniky. Vzniknou jim dodatečné náklady, které mohou činit i 100 tisíc Kč ročně, sdělil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
Sněmovna ve středu schválila zvýšení poplatku za odběr podzemní vody pro účely pitné vody v novele rostlinolékařského zákona, zvýšit se má od dubna příštího roku, a to ze dvou korun na sedm korun za krychlový metr. V případě podzemní vody pro ostatní užití se zvýší ze tří korun na sedm. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) už dříve řekl, že počítá po zvýšení poplatků se zvýšením příjmů ministerstva zemědělství o dvě miliardy korun na příští rok.
"Například v živočišné výrobě není spotřeba vody otázkou volby. Hospodářská zvířata potřebují vodu k napájení, voda je nezbytná také pro zajištění hygieny provozů a dodržování vysokých evropských standardů. Podobně v případě závlah jde o jeden ze základních nástrojů adaptace zemědělství na klimatickou změnu," uvedl Doležal.
Pokud by zemědělský podnik odebíral například 30 000 metrů krychlových podzemní vody a podléhá zpoplatnění, při celoročním uplatnění nové sazby mu dodatečné náklady stoupnou o 120 000 korun ročně, vypočetl. Kritizoval zejména načasování zvýšených poplatků. Upozornil, že české zemědělství má za sebou mimořádně obtížný rok poznamenaný suchem, výrazným propadem výnosů, nepříznivým vývojem výkupních cen a vysokými výrobními náklady. "V době, kdy hledáme prostředky na stabilizaci zemědělského sektoru a udržení domácí produkce potravin, stát zemědělcům současně zvyšuje náklady na jeden ze základních výrobních vstupů," uvedl Doležal.
Skokové zdražení vadí i Potravinářské komoře ČR. Úprava cen musí být podle potravinářů pozvolná a předvídatelná. Mluvčí komory Marek Zemánek poukázal na situaci, kdy potravináři čelí tlaku na co nejlevnější potraviny pro zákazníky a na druhé straně se jim zdražují všechny vstupní náklady. "Důsledkem je situace, kdy některé výrobky dodáváme do supermarketů se ztrátou, což není dlouhodobě udržitelný stav," řekl Zemánek.
Cílem navýšení poplatků za odběr podzemní vody je podle vlády motivovat velké odběratele k čerpání povrchových vod namísto podzemních, kterých ubývá. Doležal v té souvislosti uvedl, že zemědělci výraznou měrou přispívají k zadržování vody v krajině a podíl sektoru na spotřebě podzemní vody je relativně malý. Vyzval proto k zohlednění specifického postavení zemědělců a potravinářů, například prostřednictvím výjimky či zvýhodněné sazby pro vodu prokazatelně využívanou k zemědělské prvovýrobě a výrobě potravin.
"Pokud stát na jedné straně deklaruje zájem o posílení potravinové bezpečnosti ČR, neměl by na straně druhé přijímat opatření, která dále zhoršují ekonomiku domácí produkce potravin," doplnil Doležal.