Europoslanci schválili rezoluci k České televizi a rozhlasu, chtějí předvídatelné financování
Europoslanci v rezoluci vyzvali českou vládu, aby zajistila, že systém financování České televize a Českého rozhlasu bude v souladu s právem EU, zaručí udržitelné a předvídatelné financování obou veřejnoprávních médií a bude obsahovat pojistky proti politickým zásahům do jejich práce. Pro rezoluci týkající se změny financování veřejnoprávních médií v ČR hlasovalo 442 z 647 přítomných europoslanců.
Ti v usnesení také vyzvali českého premiéra Andreje Babiše, aby plně vyřešil svůj střet zájmů v souladu s unijní legislativou. Podle Evropského parlamentu v České republice hrozí oslabování demokratických kontrolních mechanismů.
Rezoluce se nevyjadřuje k tomu, jakým způsobem mají být veřejnoprávní média financována, ani nevyzývá k ponechání poplatků. Požaduje však, aby "jakákoliv reforma poskytovala dostatečné, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje" pro plnění úkolů České televize a Českého rozhlasu. Europoslanci také žádají, aby reforma obsahovala "efektivní pojistky proti politickému zasahování" do práce médií.
Europarlament "vyzývá české zákonodárce, aby zajistili, že národní legislativa bude v plném souladu s EMFA (Evropský akt o svobodě médií) a článkem 2 Smlouvy o Evropské unii". Právě EMFA členské státy zavazuje k předvídatelnému financování veřejnoprávních médií. Europoslanci také chtějí, aby Evropská komise "aktivně monitorovala legislativní proces v Česku" a vyhodnocovala, zda jsou zaváděné změny v souladu s legislativou EU.
Evropský parlament v rezoluci "vyzývá českého premiéra, aby plně, ověřitelně a trvale vyřešil svůj střet zájmů". Babiš tvrdí, že už tak učinil, Evropská komise ale o tom zatím není přesvědčena. Podle přijaté rezoluce nový zákon o státních zaměstnancích, zmírňování národní legislativy ohledně střetů zájmu i střet zájmů samotného Babiše směřují k "systematickému oslabování" demokratických mechanismů kontroly.
Podle rezoluce by česká vláda měla jednat o změnách financování s vedením i zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu. Projednávání se podle usnesení má uskutečnit v rámci "transparentního legislativního procesu, patřičné parlamentní debaty a široké a smysluplné veřejné konzultace". Europoslanci naopak zkritizovali hlasování v prvním čtení, které se uskutečnilo před tím, než vystoupili na plénu české Poslanecké sněmovny všichni přihlášení zákonodárci.
Při úterním setkání s novináři europoslanci za ANO, které změnu financování ČT a ČRo prosazuje, řekli, že rezoluce je předčasná, jelikož legislativní proces v českém parlamentu není stále dokončený. Podle nich téma v Evropském parlamentu prosadili poslanci z českých opozičních stran, což označili za žalování na Česko v Bruselu.
Čeští europoslanci, kteří rezoluci podporují, naopak tvrdili, že o situaci v ČR se zajímali i členové Evropského parlamentu z jiných států. Podle nich je důležité, aby europarlament vyzval k dodržování unijního práva v této záležitosti. Ze 21 českých europoslanců jich pro rezoluci hlasovalo devět - jedná se o europoslance zvolené za ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Piráty. Europoslankyně Nikola Bartůšek se zdržela.
Jednou z navrhovatelek rezoluce byla slovenská europoslankyně Veronika Cifrová Ostrihoňová z frakce Obnova Evropy. Podle ní změna financování představuje "vážné riziko pro redakční nezávislost" České televize a Českého rozhlasu. Financováním přímo ze státního rozpočtu by totiž podle ní "vzrostlo riziko politického tlaku" na veřejnoprávní média.
Způsob projednání návrhu zákona v prvním čtení v české Sněmovně "vyvolává vážné obavy o kvalitu demokratických procesů v České republice", uvedla v prohlášení pro ČTK. Česká vládní koalice, která změnu prosazuje, odmítá, že by chtěla zasahovat do nezávislosti veřejnoprávních médií.