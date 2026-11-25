Hokejová federace se odvolá proti rozhodnutí o návratu Rusů na šampionáty
Mezinárodní hokejová federace IIHF se odvolá ke Spolkovému soudu ve Švýcarsku proti rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu, který umožnil okamžitý návrat Ruska do vybraných světových šampionátů. Federace o tom informovala na sociálních sítích a uvedla, že hlavním důvodem jsou pochybnosti o nestrannosti dvou ze tří soudců, kteří případ řešili.
"Rozhodnutí vychází z obav o nezávislost a nestrannost dvou ze tří arbitrů v senátu CAS, zejména v souvislosti s nedávno zveřejněnými informacemi o možných vazbách těchto dvou arbitrů na Rusko," uvedli zástupci IIHF s tím, že vzhledem k významu rozhodnutí a jeho dopadům na mezinárodní hokej považují za naprosto zásadní, aby se případem zabýval švýcarský federální soud.
Švýcarský web Inside Paradeplatz nedávno uvedl, že egyptský arbitr Ismail Sálim se loni v Moskvě zúčastnil konference nazvané Ruský mezinárodní arbitrážní kongres a předseda tříčlenného senátu Giulio Palermo byl na téže akci letos v září. Představitelé CAS podezření ze zaujatosti odmítli.
Arbitrážní soud rozhodl o návratu ruských hokejistů, které IIHF vyřadila ze svých soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny, do světových šampionátů na konci října. Řada zemí včetně Česka ale oznámila, že proti Rusku hrát nebudou a ohlásila bojkot případných vzájemných zápasů. Kanadská vláda rozhodla, že ruským hráčům neumožní start na mistrovství světa juniorů v Edmontonu a Red Deeru na přelomu roku.