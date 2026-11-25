Odbory odmítají „legalizaci švarcsystému“
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) odmítá úpravu definice závislé práce v zákoníku práce navrženou zaměstnavateli. Proti tomu, co označili za legalizaci švarcsystému, jsou odboráři připravení k protestním akcím. Opozicí i odboráři kritizovaný vládní návrh zákona o platformové práci chce vláda ve Sněmovně upravit, pozměňovací návrh do novely zákoníku plánuje vložit ve čtvrtek.
Zákon o platformové práci v reakci na evropskou směrnici zavádí pravidla pro zaměstnávání lidí, kteří vykonávají práci prostřednictvím aplikací a webových stránek. Týká se to třeba kurýrů rozvážejících zásilky nebo jídlo i části řidičů taxi pracujících pro platformy. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) úpravy dosud hájil, v úterý novinářům řekl, že švarcsystém vláda rozhodně nelegalizuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) nicméně v rozhovoru na serveru Deník.cz uvedl, že návrh zákona o platformové práci nebyl dobrý. Plánované změny v něm ale nepřiblížil.
Pět zaměstnavatelských a podnikatelských organizací v úterním dopise poslancům podle ČMKOS navrhlo úpravu výčtu znaků nadřízenosti a podřízenosti u závislé práce a doplnilo požadavek na jejich posuzování ve vzájemném souhrnu. Zásadním problémem je ale podle odborářů to, že návrh zaměstnavatelů nadále mezi rozhodujícími okolnostmi výslovně uvádí výkon práce v pracovní době.
"Nemáme přitom jasnou definici toho, co má být pracovní dobou pro účely samotného posuzování závislé práce. Nadále tak bude existovat prostor pro účelové vyvádění zaměstnanců z pracovněprávních vztahů s poukazem na to, že jejich práce není vykonávána v pracovní době," uvedl právník ČMKOS Jaroslav Stránský.
Před změnami obsaženými v zákoně o platformové práci varují odbory i opoziční strany dlouhodobě. Povedou podle nich k legalizaci švarcsystému, v němž zaměstnaneckou práci pro firmu či instituci vykonávají osoby samostatně výdělečně činné, které proto mají nižší odvody na zdravotní a sociální pojištění a zaměstnavatel za ně toto pojistné neplatí. Pracovník nemá nárok na placenou dovolenou či nemocenskou. V budoucnu mu hrozí nízký důchod. Odbory negativní dopady normy na veřejné rozpočty dříve spočítaly až na 120 miliard korun ročně.
ČMKOS odmítá, aby se základní instituty českého pracovního práva přepisovaly metodou pokus - omyl, uvedla. "Není možné se den před klíčovým hlasováním snažit narychlo zachránit průšvih, proti kterému jsme dávno varovali a který tady kvasí od jara. Každé zásadní změně musí předcházet diskuse, odborné analýzy dopadů na rozpočty, zaměstnanost, sociální podmínky," uvedl předseda ČMKOS Josef Středula. "S návrhem redefinice závislé práce se teď ale dá udělat jen jediné: hodit ji do koše," dodal.
Plánované změny v úterý na sněmu ČMKOS odmítlo všech 31 členských odborových svazů konfederace. Odboráři jsou odhodlaní pustit se do otevřených protestů a odporu vůči asociálním opatřením vlády, uvedl Středula.