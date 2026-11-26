V Kyjevě jsou po útoku čtyři zranění, v Ruskem okupované části pět mrtvých
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo v noci dalšímu ruskému útoku balistickými střelami. Zraněni byli nejméně čtyři lidé, dva jsou ve vážném stavu, uvedl starosta Vitalij Kličko.
Útok podle Klička zasáhl nákupní centrum a dva další nebytové domy v Desňanské čtvrti na východním břehu řeky Dněpr, která patří k nejlidnatějším obvodům metropole. Dva zranění byli převezeni do nemocnic a jsou ve vážném stavu, dva byli ošetřeni na místě, doplnil starosta na telegramu.
V části Ruskem okupované Záporožské oblasti po ukrajinském dronovém útoku zemřelo pět lidí a tři byli zraněni, uvedl Ruskem dosazený šéf tamní správy Jevgenij Balickij.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi, jejíž součástí jsou i časté vzdušné útoky mířící na hlavní město napadené země. Kyjev v posledních týdnech čelil řadě dronových a balistických útoků, z nichž řada poškodila obytné domy či dopravní a energetickou infrastrukturu.