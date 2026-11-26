Opozice ani pošesté neprosadila téma Okamurova odvolání z čela sněmovny
Sněmovní opozice neprosadila ani pošesté doplnění programu nynější schůze o návrh na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory. Opoziční poslanci mu vyčítají postup při úvodním jednání o sporném zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas koncem října. Na návrh koalice dolní komora také ve čtvrtek rozhodla, že bude moci jednat v případě potřeby i do nočních hodin.
Neúspěšné předchozí čtyři pokusy o Okamurův konec ve funkci předsedy Sněmovny připadly už na minulou řádnou schůzi a jeden na schůzi nynější. Piráti ohlásili tento návrh hned po úvodním sněmovním jednání o poplatcích. Okamura tehdy napsal, že na lži, útoky, výkřiky a nesmysly Pirátů nemá smysl jakkoli reagovat.
Představitelé opozičních frakcí se v podávání návrhu střídají, nyní jej přednesl předseda klubu KDU-ČSL Marian Jurečka. Okamura podle něho při neočekávaném a následně bouřlivém jednání o zrušení poplatků porušil jednací řád a zvyklosti. Koalice zařazení návrhu do programu schůze vetovala, poslanci o něm tedy nehlasovali.
O odvolání Okamury opozice opakovaně neúspěšně usilovala začátkem roku. Hlavním důvodem byly jeho výroky v novoročním projevu.
Koalice nechala prodloužit jednací den kvůli plánu projednat po odpoledních ústních interpelacích na členy vlády dvojici předloh. Jde o druhé čtení návrhu zákony o platformové práci a související vládní novely zákoníku práce se sporným snížením podpor v nezaměstnanosti po jejich nedávném zvýšení a změnou vymezení závislé práce.