Pavel: Česko potřebuje poradce pro národní bezpečnost a nemá blokovat unijní pomoc Ukrajině
Česko podle prezidenta Petra Pavla potřebuje obsadit funkci poradce pro národní bezpečnost, aby mělo na jednáních se spojenci adekvátní zastoupení. Za nezbytnou považuje v nynější době i strategickou a krizovou komunikaci státu, řekl při odchodu z senátního veřejného slyšení na téma obrany. Post bezpečnostního poradce se uvolnil v srpnu po odchodu Hynka Kmoníčka, který se stal velvyslancem ČR při OSN.
Premiér Andrej Babiš (ANO) začátkem listopadu řekl, že kabinet funkci bezpečnostního poradce obsadí. Hledá podle něj někoho, kdo by měl zkušenosti a byl připravený okamžitě pozici vykonávat. Pavel dnes řekl, že výběr poradce je na kabinetu. "Ten návrh by měl vzejít z vlády. Já pár jmen mám a diskutuji je s panem premiérem. Uvidíme, jestli se v těch návrzích potkáme," uvedl.
Česko má podle Pavla nevýhodu, když pozici nemá obsazenou. "Proběhne-li na úrovni spojenců jednání poradců pro národní bezpečnost, tak za nás tam buď nepojede nikdo, nebo tam pojede někdo, kdo je jenom ad hoc pověřený. To není úplně šťastné," uvedl. Česku by prospělo, aby mohlo spojencům nabídnout jejich českého partnera. "Abychom se mohli účastnit v plnohodnotném formátu všech jednání a adekvátně reagovat," dodal.
Poradce pro národní bezpečnost je poradním orgánem vlády v bezpečnosti a obraně ČR. Je zařazený do organizační struktury úřadu vlády a jmenuje ho a odvolává vláda na návrh premiéra, kterému je podřízený. Podílí se na koordinaci činnosti státních orgánů v bezpečnosti a obraně, na základě rozhodnutí vlády zastupuje premiéra při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech bezpečnosti a obrany. Post před Kmoníčkem zastával pouze Tomáš Pojar.
Prezident by se mohl s premiérem brzy sejít, termín hledají jejich kanceláře. "Počkám, jestli se na něčem domluvily. Případně, pokud zatím konkrétní termín nebude, tak se budu snažit, aby to bylo co nejdřív, protože těch témat k projednání je opravdu hodně," uvedl Pavel.
Na úřadu vlády skončil před rokem krátce po nástupu současné vlády ANO, SPD a Motoristů odbor strategické komunikace státu. Podle Babiše to bylo kvůli tomu, že ho vláda nepotřebuje. Za předchozí vlády Petra Fialy (ODS) byl odbor častým terčem kritiky ANO a SPD. "Je asi naprosto zřejmé, že nejenom krizová komunikace, ale třeba i strategická komunikace vlády a státu, je nezbytná," řekl Pavel.
Na veřejném slyšení v Senátu tak uvedl, že Česku chybí revize krizové legislativy; ta současná už neodpovídá stávajícím hrozbám. Země podle něj není připravená reagovat dostatečně rychle a pružně. Ve svém projevu hovořil také o hybridních operacích ze strany Ruska, jejichž cílem je podle něj destabilizace Evropské unie a Severoatlantické aliance, odrazování členských států od podpory Ukrajiny a snaha vytvářet povědomí, že s Ruskem nemá smysl soupeřit.
V této souvislosti při odshodu dodal, že Česká republika by neměla být v malé skupince zemí, která bude blokovat pomoc Ukrajině i prostřednictvím rozpočtu Evropské unie. Babiš při příchodu na summit EU v Bruselu zopakoval názor, že nelze spojovat financování Ukrajiny s dlouhodobým rozpočtem unie.
Víceletý rozpočet a financování Ukrajiny chce propojit německý kancléř Friedrich Merz. Souhlas Německa s příštím sedmiletým rozpočtem podmínil tím, že se všech 27 členských států zaváže podílet na finanční pomoci Ukrajině v roce 2027 a dalších letech. Podle Merze jde o otázku společné evropské bezpečnosti, náklady na podporu Kyjeva by se proto měly spravedlivě rozdělit mezi všechny země.