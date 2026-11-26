Prezidentské volby v Srbsku budou 27. prosince. Vučić ani jeho strana prý kandidáta nepostaví
Prezidentské volby v Srbsku budou 27. prosince, oznámil tamního parlamentu Aleksandar Čupić, který je z této funkce i prozatímní hlavou státu. Dlouholetý prezident Aleksandar Vučić v září rezignoval a říjnové parlamentní volby, které jeho strana prohrála, následně ukončily jeho čtrnáctiletou vládu v zemi.
Vučićovo funkční období mělo původně trvat až do května příštího roku. "Vyzývám všechny občany, aby jednali zodpovědně a 27. prosince přišli volit. Ať vůle lidu určí prezidenta se silným mandátem, který bude ztělesňovat národní jednotu," řekl Čupić. Funkce prezidenta je v zemi převážně ceremoniální, ale jmenuje nového premiéra a stojí v čele ozbrojených sil jako jejich vrchní velitel.
Vučić, jehož Srbská pokroková strana byla u moci od roku 2012, po odstoupení z prezidentského úřadu vyhlásil předčasné parlamentní volby ve snaze vyhrát a stát se premiérem. V říjnových volbách do Národního shromáždění ale zvítězila Studentská kandidátka vzešlá z protivládních demonstrací, jež Srbsko zažívalo od předminulého roku.
Studentská kandidátka má tak nyní 140 zákonodárců, SNS obsadila 103 křesel. Zbývajících sedm mandátů patří stranám, které zastupují etnické menšiny. Ustavující zasedání parlamentu se konalo minulý týden a jeho předsedou byl zvolen univerzitní profesor a poslanec Studentské kandidátky Čupić.
Datum 27. prosince bylo nejzazším termínem, kdy se prezidentské volby mohly uskutečnit. Zatím není jasné, kdo v nich bude kandidovat. SNS prý vlastního kandidáta nepostaví, aby se vyhnula další porážce, podle někerých zdrojů ale ještě konečné rozhodnutí nepadlo. Šestapadesátiletý Vučić už nemůže znovu kandidovat, neboť v úřadu prezidenta strávil dvě funkční období.
Vučić stál v čele země od května 2017, předtím byl od dubna 2014 premiérem. Domácí i zahraniční kritici ho vinili z omezování médií a opozice. Jeho pozicí otřáslo neštěstí z předloňského listopadu, kdy v Novém Sadu na severu země kvůli pádu nádražního přístřešku zemřelo 16 lidí. To vyvolalo protivládní demonstrace vedené studenty, kteří požadovali vyvození odpovědnosti za toto neštěstí. Protesty pak přerostly v hnutí požadující vyšetřování korupce, nezávislost státních institucí a nové volby.