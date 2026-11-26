Trump chce, aby Putin ustoupil od veškeré vojenské agrese vůči evropským územím
Americký prezident Donald Trump podle svého vyjádření ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi řekl, že chce, aby ustoupil od veškeré vojenské agrese vůči územím po celé Evropě. Šéf Bílého domu to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social. Uvedl také, že věří v možnost dosažení míru na Ukrajině.
Trump napsal, že tématu věnoval hodně času při rozhovorech s Putinem v Číně, kde se oba tento měsíc setkali při summitu fóra Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Putin by podle něj měl od agrese ustoupit v naději, že "se podaří dosáhnout dohody mezi Ruskem a Ukrajinou, a to rychle".
V závěru příspěvku Trump také poznamenal, že pro něj byla čest setkat se ve středu večer na Floridě s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Oba představitelé po schůzce vydali společné prohlášení, že by Rusko nemělo podnikat žádné kroky, kterými úmyslně či neúmyslně rozšíří válku na Ukrajině.
Trump a Rutte se věnovali zejména válce na Ukrajině a konfliktu v Íránu. "Také jsme diskutovali o důležitosti toho, aby se Rusko vyhnulo jakýmkoli krokům, které, ať již záměrně, či nezáměrně, rozšíří válku," uvedli v prohlášení.
Rusko na Putinův rozkaz napadlo Ukrajinu v únoru 2022 a pro mírová jednání klade územní požadavky, na něž Kyjev odmítá přistoupit. Trump hovoří o dojednání míru od svého nástupu do funkce loni v lednu, dohody se však zatím nepodařilo dosáhnout. V souvislosti s rostoucími cenami nafty naproti tomu snížil ekonomický tlak na Rusko a v říjnu se s Putinem dohodl na dodávkách ruské nafty do USA.