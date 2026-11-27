Šéfka klubu ANO viní sněmovní opozici z obstrukcí, koalice prý zváží další úpravu jednacího řádu
Předsedkyně vládního klubu ANO Taťána Malá se ve Sněmovně pustila do opozice. Vinila ji z neustálých obstrukcí a z poškozování obyvatel i Česka, protože se podle ní dosud nesmířila s porážkou v loňských sněmovních volbách. Opozice se vůči výtkám ohradila. Její zástupci poukazovali na kauzy vládních představitelů, které chtějí v dolní komoře projednat, i na to, že koalice s opozicí prakticky nejedná. V minulém volebním období vyvolávaly diskuse o neefektivním fungování Sněmovny obstrukce tehdy opozičních ANO a SPD, časté mimořádné schůze i jednání do pozdního večera.
Vládní koalice podle Malé zváží další úpravu jednacího řádu Sněmovny, případně změnu organizace zasedání dolní komory. Poslední změna jednacího řádu, která měla přinést efektivnější fungování Sněmovny, prý nebyla v kontextu současného chování opozice dostatečná. Koalice podle ní zřejmě bude častěji zařazovat pevný čas hlasování a i nechávat hlasovat o tom, zda umožní opozičnímu klubu brát si pauzy.
Malá uvedla, že opozice se mýlí, pokud se domnívá, že svými zdržovacími postupy trestá premiéra Andreje Babiše (ANO) a vládu. "Poškozujete lidi a poškozujete celé Česko," řekla. Za prvních 388 dnů nynějšího volebního období vyšlo ve sbírce podle Malé 32 zákonů, zatímco v minulém období 72. "Vy jste se prostě rozhodli destruovat Poslaneckou sněmovnu a parlamentní demokracii," řekla předsedkyně frakce ANO.
Předseda klubu ODS Marek Benda oponoval tvrzením, že koalice se neumí chovat a nalézat kompromisy. Častá noční jednání jsou podle něho známkou neschopnosti vládního tábora. Předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová řekla, že ji vystoupení Malé urazilo. Koalice podle Šebelové umí jen překvapovat, umlčovat a razit svůj názor. "Vy absolutně nechápete, co je parlamentní demokracie," řekla.
"My ty občany hájíme, my je hájíme před těmi nesmysly, které chaoticky navrhujete," uvedl šéf frakce KDU-ČSL Marian Jurečka. Poukazoval na to, že koalice často volí poslanecké novely místo předkládání vládních návrhů, kterých nynější kabinet podle něho dodal v porovnání s minulým obdobím dosud o třetinu méně. Členové vlády navíc podle Jurečky až na výjimky o chystaných předlohách s opozicí nejednají. "Je to o tom, jak vy přistupujete k jednání," přidal se předseda klubu TOP 09 Jan Jakob.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib míní, že nervozita ve vládních řadách stoupá zjevně kvůli klesající podpoře kabinetu mezi veřejností. Největší profesionality v obstrukcích podle něho dosáhli v minulém volebním období právě zástupci tehdy opozičních ANO a SPD. "Nevím, koho tady chcete školit," podivoval se pirátský předseda. Hlavní příčinou toho, že opozice pravidelně navrhuje nové body schůze, podle Hřiba tkví v tom, že chce projednat kauzy, které kabinet vrší.
Vztahy mezi koalicí a opozicí se viditelně zhoršily po neočekávaném nočním úvodním jednání o návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku koncem října. Benda zopakoval, že dokud vláda novelu nestáhne, Sněmovna normálně jednat nebude. Podle Malé ale opozice toto téma jen zneužila, neumí být konstruktivní a nemá co nabídnout kromě programu antibabiš.