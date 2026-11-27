Summit EU skončil v chaosu a bez dohody. Lídři se rozhádali kvůli rozpočtu i Ukrajině
Mimořádný summit Evropské unie, který ve čtvrtek skončil podle očekávání bez dohody o dlouhodobém rozpočtu, se změnil v chaotický večer, napsal německý magazín Der Spiegel. Za jeden z faktorů nezdaru označil to, že Německo a Francie zatím nenašly společnou řeč.
Bruselský portál Politico uvedl, že dohodu sice nikdo nečekal, ale rozpory byly tak rozsáhlé, že vůdci unijních zemí odcházeli viditelně šokovaní a rozhněvaní. Britská stanice BBC pak poukázala na to, že neshody byly nejen nad rozpočtem, ale i nad pomocí Ruskem napadené Ukrajině, protože Česko, Slovensko a Maďarsko vznesly námitky vůči dodatečné půjčce pro Kyjev.
"Summit unijních lídrů vyústil v krizi," uvedl portál Politico s tím, že předseda Evropské rady António Costa se zoufale snaží dosáhnout dohody se 27 členskými státy do konce letošního roku. Server k nezdaru summitu poznamenal, že Costa se vzdal plánu pokračovat ve vrcholné schůzce ještě v pátek a svou noční tiskovou konferenci zkrátil na 11 minut.
Choreografie summitu se podle magazínu Der Spiegel zhroutila okolo 19:30. Ačkoli v té době ještě o výdajích jednaly hlavy států a vlád v malých skupinkách, rakouský kancléř Christian Stocker uspořádal tiskovou konferenci, na které bez příkras prohlásil, že návrh předložený předsedou Evropské rady Antóniem Costou "dnes selhal".
O hodinu později před kamery předstoupil francouzský prezident Emmanuel Macron, který označil za strategickou chybu, pokud by EU snížila svůj rozpočet. Uvedl také, že nepodepíše žádnou nevyváženou dohodu.
"Nejpozději v tento moment už nechtěl (německý kancléř) Friedrich Merz přihlížet, jak mu ostatní kradou příběh," uvedl Der Spiegel. Za další hodinu na tiskové konferenci ohlásil, že dohody šéfové unijních států a vlád nedosáhli a že už dříve večer se dohodli na čtvrtečním ukončení summitu.
"Závěrečné tiskové konference před skončením summitu rozhodně nejsou v Bruselu zvykem," poznamenal Der Spiegel s tím, že tento mimořádný summit rozhodně neskončil tak, jak Costa doufal.
Costa podle Politico čtvrteční summit neorganizoval kvůli dosažení dohody, ale chtěl překlenout rozpory mezi tradičními tábory, které mezi sebou soupeří. Na jedné straně stojí země jako Španělsko a Itálie žádající větší rozpočet a ochránění unijních výdajů na zemědělství a podporu chudších regionů, na opačné straně jsou Německo či Švédsko. Tento druhý blok chce nižší rozpočet a přesměrování investic na obranu a bezpečnost.
Rozkol mezi unijními státy je podle BBC i kvůli finanční podpoře Ukrajiny. Novou půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 45 miliard eur podpořilo na summitu 24 zemí, jak oznámil Costa. "Slovensko, Česká republika a Maďarsko vznesly vůči půjčce námitky, ale německý kancléř Friedrich Merz řekl, že jednotná unijní dohoda je podmínkou pro schválení širšího rozpočtu," uvedla stanice BBC.
Ta rovněž citovala Merzovo vyjádření před médii, že "trvá na svém názoru, že pomoc Ukrajině musí podpořit Evropská unie jako celek". "Evropskou unii tvoří 27 členských států, ne 23 či 24," řekl spolkový kancléř.